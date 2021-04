Una Vita/ Anticipazioni puntata oggi, 26 aprile: Maite e Camino, scoppia la passione!

Una Vita, anticipazioni puntata oggi, 26 aprile

Nella puntata di oggi, lunedì 26 aprile, di Una Vita Camino viene a sapere che Maite è in partenza e quindi va al suo studio per avere spiegazioni: fra le due scoppia violenta la passione. Marcia si reca a casa di Felipe per avere notizie delle sue condizioni di salute ma incontra Genoveva prima di parlare con l’avvocato. La Salmeron le intima di lasciare in pace l’uomo visto che sono in attesa di un figlio. La Sampaio, quindi, scappa via e non si rende conto che in strada perde un fazzoletto, prontamente raccolto e conservato da Ursula. In soffitta, il litigio fra Marcelina, Jacinto e Casilda si conclude in un nulla di fatto perché il biglietto della lotteria non si rivela vincente. Arantxa e Cesareo si scambiano un altro bacio ma questa volta la domestica non reagisce male.

Una Vita, dove siamo rimasti

Nelle ultime puntate di Una Vita, Ursula rifiuta il denaro offerto da Genoveva e nega di aver preso parte all’incidente di Felipe. La Salmeron, però, non crede al pentimento della Dicenta e l’accusa di fingere per sfuggire alla Legge. Ramon va a trovare Felipe e lo trova in condizioni di salute migliori. I due commentano l’arresto di Santiago ma è lo stesso avvocato ad essere certo che non sia il Becerra il colpevole del suo incidente ma Andrade. Poco dopo arriva anche Genoveva e, quando resta da sola con la fidanzata, l’avvocato promette che non appena uscirà dall’ospedale parleranno del loro futuro e della famiglia che stanno creando con il bambino in arrivo. Marcia invece va a trovare Santiago in carcere per dirgli che ha testimoniato in suo favore. Incontra, però, Andrade che la minaccia, ricordandole che a breve sarà libero e finirà il lavoro iniziato qualche mese prima. In effetti la maggior parte dei testimoni si sta ritirando e lo stesso avvocato dello schiavista conferma che ci sono ottime possibilità che venga assolto. Maite rassicura Felicia sul fatto che non sia accaduto nulla nelle lezioni di pittura che possa aver turbato Camino, la madre della giovane però ha compreso che fra le due ci sia molta freddezza e che neanche si sono rivolte la parola al caffè. La pittrice, però, attribuisce proprio alla madre il malumore della figlia, dicendo che la ragazza si sente frustrata per non poter studiare all’università. La Pasamar ricambia l’accusa dicendole che è stata lei a metterle grilli per la testa e a renderla una ragazza infelice e votata alla solitudine. Colpita da queste parole, Maite promette che andrà via da Acacias e non si farà più vedere per il bene della giovane.

Cinta decide di affrontare suo padre?

A casa Dominguez c’è molta tensione. Bellita accusa il marito di essere un traditore e Josè si arrabbia molto per queste illazioni, dicendo che per lui Ester è solo un’amica, che lo ascolta e lo apprezza. La Del Campo, però, non vuole sentire ragioni ma resta colpita quando il marito le rinfaccia di essere gelosa del suo successo e di non sopportare che lui sia diventato una celebrità mentre lei sta cadendo nel dimenticatoio. Poi le dice che non ha diritto di parlare visto che negli ultimi mesi ha preferito Margarita alla sua famiglia, trascurando tutto e tutti. La mattina dopo Cinta e Arantxa commentano il litigio del giorno prima e la figlia dei Dominguez teme che le accuse della madre siano vere ma la domestica non riesce a dissimulare le sue preoccupazioni. Cinta decide allora di affrontare direttamente il padre e José spiega tutta la situazione, guadagnandosi il supporto della figlia. Più tardi Camino va a trovare Cinta ma la Dominguez si rende subito conto che l’amica è molto triste: fra le due scoppia un diverbio perché Camino si sente molto sola.

