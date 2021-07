Una vita/ Anticipazioni puntata oggi, 26 luglio: Agustina vuole aiutare Gloria

Una vita, anticipazioni puntata di oggi 26 luglio

Nella puntata di oggi, lunedì 26 luglio, della soap opera spagnola “Una vita” i giornali parlano della “misteriosa” morte di Marcia e fanno riferimento a un triangolo sentimentale tra la ragazza, Santiago e Felipe. Genoveva scopre che Felipe ha contribuito a pagare una corona di fiori per Marcia e ad abbellire la sua tomba. Il piccolo Moncho sta molto meglio, ma i medici consigliano di fargli fare un controllo in ospedale. Anche Gloria si sta ristabilendo, dopo il tentato suicidio, e Agustina confessa a Fabiana di voler aiutare la ragazza, anche finanziariamente, per rimediare ai propri errori.

Una Vita/ Anticipazioni puntata oggi, 24 luglio: colpo di scena per Antonito e Lolita

Una vita, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera “Una vita” una ragazza sconosciuta riesce ad arrivare alla soffitta con un coltello per minacciare Augusrino, ma poi si conficca l’arma nel ventre, finendo in ospedale. Agustina spiega che la ragazza, Gloria, è la figlia illegittima di uno dei suoi precedenti signori e che lei aveva dovuto abbandonare in un convento. Servante racconta i fatti privati di Felipe e Marcia a un giornalista, camuffato da pensionate. Quando Cesareo se ne accorge gli prende il taccuino. Maite, una volta uscita di prigione, dice addio a Camino e parte per Parigi. Julio cerca di parlare con Bellita per difendere Josè Miguel, ma lei lo caccia. Alodia vorrebbe rassegnare le dimissioni, ma Bellita la prega di rimanere. Casilda chiede alle amiche della soffitta di aiutarla ad acquistare un angelo di marmo per la lapide di Marcia.

LEGGI ANCHE:

Una vita/ Anticipazioni puntata oggi, 23 luglio: Felipe sospetta di GenovevaUna vita/ Anticipazioni puntata oggi, 22 luglio: ultimo incontro tra Maite e Camino?

© RIPRODUZIONE RISERVATA