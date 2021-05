Una Vita/ Anticipazioni puntata oggi, 26 maggio: Marcia dice addio a Felipe

Una Vita, anticipazioni puntata oggi, 26 maggio

Nella puntata di oggi, mercoledì 26 maggio, della soap opera “Una vita” Margarita confessa la verità sul tentato omicidio di Bellita e il commissario Mendez va a casa Dominguez per comunicare notizie sull’imminente processo. Bellita, però, ascolta tutto e si rende conto che Arantxa le ha mentito per proteggerla. Chiede quindi spiegazioni al marito e, dopo aver appreso la verità, ha un nuovo collasso. Marcia, accompagnata da Santiago, si reca a casa di Felipe per dirgli addio prima di partire per Cuba. Poi i due si preparano a prendere parte alla cerimonia per Ursula organizzata da Fabiana alla pensione. La passeggiata fra Camino e Idelfonso va molto bene e fra i due c’è una certa sintonia, tanto che parlano molto in strada e ridono di gusto. Maite li scorge da lontano e, nonostante sia stata proprio lei a consigliare alla sua amante di trovare un corteggiatore per depistare la madre, si ingelosisce molto nel vedere Camino con il ragazzo e non manca di parlare male di lui quando poco dopo incontra a casa sua la Pasamar.

Una Vita, dove siamo rimasti

Nelle ultime puntate di “Una Vita”, Genoveva viene interrogata da Mendez che chiede anche a Felipe di poter parlare da solo con la donna. Il commissario vuole avere da lei maggiori informazioni e soprattutto sapere per quale motivo, secondo lei, la Dicenta conservava un suo ritratto in una sorta di altarino all’interno della cella che occupava in convento. Ovviamente la Salmeron fa finta di essere molto sorpresa e cerca in tutti i modi di allontanare i sospetti da lei. Si sente sollevata, poi, quando il commissario aggiunge che ha degli indiziati, ma che è alla ricerca di prove per poterli incriminare. Santiago e Marcia stanno ultimando gli ultimi preparativi prima della partenza per Cuba e l’uomo chiede alla Sampaio se è davvero pronta per cambiare tutta la sua vita e restare per sempre con lui. Marcia gli accarezza dolcemente il volto e gli dice che passerà con lui il resto dei suoi giorni ma prima deve chiedergli un favore che riguarda Felipe. Fabiana ha ultimato i preparativi per il commiato di Ursula e ha invitato tutti alla pensione. Non tutti, però, vogliono prendere parte all’evento perché molti pensano che la cattiveria di Ursula non meriti alcun gesto di pietà.

Bellita è ancora molto arrabbiata con Arantxa tanto da trattarla malissimo e dirle che, fino a quando Margarita non tornerà in quella casa, lei non le perdonerà il torto che le ha fatto mostrandosi scortese con la sua amica. La domestica piange per il dispiacere ma non confessa la verità per non farla agitare. Camino cerca sempre scuse per andare da Maite e le si presenta l’occasione quando la madre le affida una commissione. Appena in strada, però, viene affiancata da Idelfonso che le fa molti complimenti e le chiede il permesso di accompagnarla. La Pasamar è molto lusingata e accetta, visto che è rimasta colpito dalla chiacchierata con il ragazzo che dimostra di avere delle idee davvero innovative, proprio come le sue, soprattutto sul ruolo della donna in società. Liberto organizza per Ramon e Rosina una visita all’atelier di Maite per mostrare i dipinti che verranno esposti in galleria. Tuttavia Liberto, con l’aiuto del Palacios, riesce a fare in modo che la moglie non veda il quadro che ritrae la donna nuda. Jacinto, sull’esempio di quanto ha fatto Servante, vorrebbe cambiare il suo cognome e questa decisione manda su tutte le furie Marcelina.

