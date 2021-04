Una Vita/ Anticipazioni puntata oggi, 27 aprile: chi ha vinto alla lotteria?

Una Vita, anticipazioni puntata oggi, 27 aprile

Nella puntata di oggi, martedì 27 aprile, di Una Vita, il quartiere di Acacias ribolle di amore e passione. Camino non resiste più: dopo aver saputo dell’imminente partenza di Maite, decide di andare nello studio della pittrice per salutarla per l’ultima volta. Anche la nipote di Don Armando, però, soffre per la futura lontananza e quindi fra le due scatta un bacio appassionato. Una situazione simile è anche quella fra Cesareo e Arantxa. Dopo che la domestica di casa Dominguez ha confidato al guardiano le sue preoccupazioni per quello che sta avvenendo fra i suoi signori, Cesareo proverà a consolarla con un tenero abbraccio e anche fa loro scatterà il bacio. Pace fatta anche fra Marcelina, Jacinto e Casilda che appianeranno finalmente i contrasti ma solo perché c’è una brutta notizia all’orizzonte: il loro biglietto della lotteria non è quello vincente.

Una Vita, dove siamo rimasti

Nelle ultime puntate di Una Vita, Genoveva arriva a casa di Felipe ma ha una sgradevole sorpresa: c’è Marcia in salotto con l’avvocato. La donna reagisce molto male e si scaglia verbalmente contro la rivale, dicendole che non è il caso che lei sia in quella casa, visto che l’ultima volta che loro due si sono scambiati delle parole Felipe è stato picchiato a sangue. La Sampaio le promette che questa volta non accadrà e che è lì soltanto perché ha saputo da Don Ramon che era stato dimesso e voleva assicurarsi che stesse bene. Anche Felipe prova a dire a Genoveva che Marcia non l’ha disturbata ma la Sampaio è costretta ad andarsene. Più tardi, dopo che i vicini di Acacias fanno una visita all’avvocato, la Salmeron ne approfitta per affrontare nuovamente Marcia alla bottega e le dice che il suo atteggiamento è molto scorretto: è una donna sposata e pertanto dovrebbe lasciare a Felipe lo spazio per potersi ricostruire una vita, visto che lei ha scelto di restare con Santiago. La Sampaio è molto colpita da questa accusa, ammette di non riuscire a dimenticare Felipe con facilità ma le promette che farà di tutto per restare lontana. Più tardi Marcia è alla pensione Buena Noche e beve una tisana con Servante quando riceve una sorpresa: Santiago è stato rilasciato e le promette che ora la loro vita insieme migliorerà e se ne andranno presto.

Casilda e Jacinto disperati per la lotteria

Nel quartiere si è ormai sparsa la voce che Maite andrà presto via e l’informazione giunge anche alle orecchie di Camino che è sempre più triste. Felicia non nasconde con nessuno, però, che è felice della partenza della pittrice visto che la reputa una pessima influenza per sua figlia. Cinta va a cercare Emilio per raccontargli quello che è accaduto la sera prima a casa Dominguez fra i suoi genitori ma proprio mentre i due commentano, vengono raggiunti da Josè che è appena tornato dal provino con il produttore americano che è andato molto bene. La figlia prova a rincuorarlo dicendogli che sicuramente le difficoltà con Bellita si appianeranno ma l’uomo non sembra convinto. Ritornando verso casa, poi, il Dominguez incontra Ester, venuta appositamente per sapere del provino. L’entusiasmo della sua collega, con la quale c’è solo un rapporto di amicizia, gli fa sentire ancora di più la mancanza di sua moglie con la quale ormai si è alzato un vero e proprio muro. Casilda e Jacinto hanno finalmente trovato un accordo per quanto riguarda il biglietto della lotteria: ormai sono talmente convinti che vinceranno da iniziare anche a ragionare su come spenderanno i soldi della vincita. Anche Servante sembra essere convinto della loro vittoria e prova a farsi promettere parte dei soldi, per il supporto morale offerto.

