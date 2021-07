Una vita/ Anticipazioni puntata oggi, 27 luglio: Felipe vuole vendicare Marcia

Una vita, anticipazioni puntata di oggi 27 luglio

Nella puntata di oggi, martedì 27 luglio, della soap opera spagnola “Una vita” le indagini per l’omicidio di Marcia si concentrano su Santiago, che però è introvabile visto che è partito alla volta di Cuba a bordo di un piroscafo. Il commissario Mendez sospetta anche di Genoveva. Durante i funerali di Marcia, Casilda omaggia l’amica brasiliana parlando della sua semplicità e del suo amore per la vita. Ai funerali non manca nessuno, solo Genoveva e Felipe. L’avvocato è così sconvolto dal dolore che non ha il coraggio di presentarsi per salutare un’ultima volta la sua amata, ma è deciso a vendicarla.

Una vita/ Anticipazioni puntata oggi, 26 luglio: Agustina vuole aiutare Gloria

Una vita, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera “Una vita” il piccolo Moncho comincia a stare meglio. Una volta che si sarà ristabilito del tutto potrà essere battezzato. In soffitta Agustina riceve la visita di una misteriosa ragazza che le punta contro un coltello, per poi conficcarselo nel ventre. Fortunatamente l’intervento immediato di Casilda evita il peggio. La giovane viene, comunque, ricoverata in ospedale. Nel quartiere di Acacias tutti si preparano a dare l’ultimo saluto a Marcia. Il commissario sta continuando le sue indagini, partendo dalla testimonianza di Cesareo che aveva seguito Genoveva e dopo aver ritrovato la Sampaio aveva riconosciuto il coltello di Santiago con cui è stata uccisa.

