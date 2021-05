Una Vita/ Anticipazioni puntata oggi, 27 maggio: Bellita di nuovo in fin di vita

Una Vita, anticipazioni puntata oggi, 27 maggio

Nella puntata di oggi, giovedì 27 maggio, della soap opera spagnola “Una vita” si tiene il funerale di Ursula al quale partecipano, però, poche persone. Subito dopo Fabiana invita tutti alla pensione dove Marcia e Santiago salutano i presenti, pronti per raggiungere il porto e partire alla volta di Cuba. Quando stanno per uscire, però, c’è il colpo di scena: il commissario Mendez fa irruzione con i suoi uomini, pronto ad arrestare la Sampaio per l’omicidio di Ursula. Camino ha capito che il nastro è un regalo di Maite: si reca quindi al suo studio per ringraziarla e le racconta, forse con troppa enfasi, di quanto il giovane Idelfonso sia un ragazzo così cortese e dalle idee molto progressiste. L’entusiasmo con il quale la Pasamar parla del marchesino è tale da suscitare l’invidia della pittrice che non perde l’occasione di denigrarlo. Bellita, dopo aver sentito l’intera storia del tentativo di avvelenamento da parte di Margartia, ha un malore e sviene nuovamente al punto che José teme che possa esserci un altro peggioramento delle sue condizioni di salute.

Una Vita/ Anticipazioni puntata oggi, 26 maggio: Marcia dice addio a Felipe

Una Vita, dove siamo rimasti

Nelle ultime puntate di “Una Vita” mentre fervono i preparativi per il funerale di Ursula, non tutti sono d’accordo sul fatto che Fabiana debba spendere i suoi soldi per commemorare una donna che è stata così tanto malvagia. Mentre fra i signori e i domestici di Acacias continua ad esserci incertezza se partecipare o meno alla cerimonia, sicuramente è decisa ad esserci Marcia, anche perché pensa che subito dopo sarà l’occasione giusta per salutare tutti prima della partenza per Cuba con Santiago. Lolita è molto dispiaciuta per la partenza dell’amica e, per ringraziarla di tutto quello che ha fatto per lei e per la sua bottega, le dà una sostanziosa buonuscita per l’ultimo giorno di lavoro. Poi Santiago, in onore alla promessa che ha fatto alla moglie, l’accompagna a casa di Felipe perché la Sampaio ha bisogno di dire qualcosa all’avvocato prima di partire per sempre. Intanto è in atto una disputa fra Jacinto e Servante. Quest’ultimo è offeso per il fatto che l’amico abbia cambiato cognome prima di lui e abbia avuto anche l’idea di farsi stampare dei bigliettini da visita per celebrare l’occasione: il proprietario della pensione è davvero geloso per questa iniziativa e non la smette di fare dispetti all’amico.

Una Vita/ Anticipazioni puntata oggi, 25 maggio: Marcia vuole parlare con Felipe

Cesareo ha raccolto dei pettegolezzi in giro per il quartiere, in particolare sull’interesse che il marchesino Idelfonso sembra dimostrare nei confronti di Camino, per questo quando incontra la ragazza al ristorante le chiede se è vero e se lei è interessata a lui. La Pasamar non nega di trovarlo interessante, un ragazzo molto profondo con il quale parlare. Felicia ascolta questa conversazione e si rallegra, soprattutto dopo che la figlia riceve un pacchetto regalo anonimo contenente un nastro rosso e che la donna subito attribuisce al nuovo pretendente. Il commissario Mendez si reca di sera tardi a casa dei Dominguez per ragguagliare José sulla situazione dell’arresto di Margarita: la donna ha confessato l’avvelenamento, in combutta con Alfonso, ma i giudici sono convinti che la donna sia squilibrata, quindi è molto probabile che sarà condannata al manicomio criminale. Dopo che il poliziotto è andato via, il Dominguez viene raggiunto da sua moglie Bellita che ha sentito tutto e che ora vuole ovviamente delle spiegazioni. José è molto agitato perché il medico si è raccomandato di non far vivere eventi traumatici alla donna visto che si sta appena riprendendo dall’avvelenamento. Tuttavia è costretto a darle l’ennesimo dispiacere.

LEGGI ANCHE:

Una Vita/ Anticipazioni puntata oggi, 24 maggio: Mendez sospetta di Genoveva

© RIPRODUZIONE RISERVATA