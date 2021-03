Una Vita/ Anticipazioni puntata oggi, 27 marzo: Felipe affronta Ursula ma…

Una Vita, anticipazioni puntata oggi, 27 marzo

Nella puntata di oggi, sabato 27 marzo, di Una Vita, Felipe fa in modo che Cristobal venga arrestato, poi affronta Ursula accusandola di essere stata lei a far venire l’uomo nel quartiere per attentare alla vita della fidanzata. Nonostante la Dicenta neghi tutto, l’avvocato le giura che farà di tutto per vederla finalmente in carcere, l’unico posto che merita. Gli incontri letterali di Rosina sembrano andare piuttosto male mentre quelli organizzati da Servante invece sono un vero successo, per questo motivo la Rubio è davvero invidiosa. Arantxa, anche se molto spaventata dall’idea che a Cesareo possa accadere qualcosa di brutto, decide di accettare la sua corte e gli comunica che andrà alla festa insieme a lui. Bellita incontra nuovamente Margarita che la invita a bere un the a casa sua e in questa occasione la sua ex rivale le racconta che il marito Alfonso l’ha lasciata per sempre. Poi, mentre la Del Campo è distratta, le versa qualcosa nella tazza della bevanda.

Una Vita, dove siamo rimasti

Nelle ultime puntate di Una Vita, Felipe arriva al momento giusto per vedere Ursula che aggredisce Genoveva. Interviene per difenderla, anche con l’aiuto di Jacinto. L’avvocato vorrebbe immediatamente chiamare la polizia ma si ferma quando la Dicenta inizia ad invocare il suo ascolto perché vuole raccontargli tutto quello che la Salmeron ha fatto per tenerlo lontano da Marcia. Genoveva, però, piange e finge uno svenimento per attrarre l’attenzione dell’uomo e poi fa rilasciare la donna, dicendo che è solo una pazza che racconta cose che non esistono. Nei giorni successivi, Genoveva fa in modo da raccontare a più persone dell’aggressione, così da farsi compatire e attirare la benevolenza di ogni vicino di Acacias. In effetti riesce nel suo intento perché la stessa Rosina prova a raccogliere il consenso degli altri abitanti di Acacias 38 per richiedere una restrizione nei confronti della ex domestica, per far sì che non possa più avvicinarsi al quartiere. Rosina, invece, invita Ramon a prendere un caffè insieme perché ha un favore da chiedergli: racconta al Palacios del suo progetto di organizzare un caffè letterario e ammette di aver qualche difficoltà nel trovare dei personaggi di spicco appartenenti al mondo culturale che vogliano partecipare. Ramon promette che si impegnerà a trovare dei partecipanti che siano all’altezza dell’occasione.

Emilio ha una promessa da fare ma…

Arantxa racconta a Bellita e a Cinta di aver ricevuto un invito da Cesareo che vuole portarla ad una festa. La domestica racconta di aver apprezzato molto il passo del guardiano, che a lei interessa molto, ma aggiunge che gli altri due uomini con i quali si è rapportata in passato hanno avuto brutti incidenti dopo aver iniziato a frequentarla e lei teme che lo stesso possa accadere anche a Cesareo. Le due donne, però, la rassicurano. Di umore completamente diverso è invece Josè che ha invitato tutti i vicini ad assistere alla sua rappresentazione: le recensioni positive e gli incoraggiamenti degli amici lo spingono subito a cercare un nuovo ingaggio. Cinta, invece, continua ad avere problemi con Emilio che, secondo i suoi gusti, risulta essere troppo focoso. Il Pasamar, ascoltando un consiglio di Antonito, promette alla fidanzata di trattenersi fino alle loro nozze, iniziando a fantasticare ad alta voce sulla prima notte di matrimonio, sperando che arrivi presto. La Dominguez, però, è molto infastidita da questi discorsi e lo pianta in asso. Maite consiglia a Camino di fare un ritratto a sua madre, visto che è talmente brava da poter passare ad un livello successivo delle lezioni. In realtà la pittrice spera che con questo gesto Felicia possa cambiare idea sul futuro della figlia in relazione alla pittura.

