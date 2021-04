Una Vita/ Anticipazioni puntata oggi, 28 aprile: finto fidanzato per Camino?

Una Vita, anticipazioni puntata oggi, 28 aprile

Nella puntata di oggi, mercoledì 28 aprile, di Una Vita, Bellita non si riprende e anche il medico che viene chiamato non riesce a capire quale sia il motivo di questo malore così grave. José è costantemente al suo capezzale e prega che la moglie possa riprendersi, per aggiustare le cose fra di loro. Intanto Maite e Camino vivono pienamente la loro passione ma la pittrice dice alla sua amante che deve trovare un uomo al quale fingere di interessarsi, senza lasciarsi invischiare troppo: in questo modo potrà dissimulare il fatto di amare una donna e non dare troppo nell’occhio. Camino, però, non crede di essere capace a fingere così bene per troppo tempo.

Una Vita, dove siamo rimasti

Nelle ultime puntate di Una Vita, Marcia esprime a Santiago i suoi dubbi circa la sua identità, soprattutto perché mentre era in carcere la Sampaio ha potuto notare il suo smarrimento, come se non fosse mai stato dietro le sbarre. L’uomo, però, riesce ancora una volta a rassicurarla. Intanto Ursula nella cella del convento dove si è ritirata, lascia sul suo tavolino il fazzoletto che ha sottratto a Marcia. Lungi dall’essere veramente pentita di quanto ha fatto nella sua vita, parla con le fotografie delle persone che nella sua vita l’hanno abbandonata e giura che si vendicherà della Salmeron, colpevole di essere l’ultima in ordine di tempo. In soffitta, intanto, Marcelina e Casilda fantasticano su quello che faranno con i soldi della vincita della lotteria ma purtroppo la gioia dura molto poco perché arriva Jacinto con la notizia che i numeri che gli sono stati dati dalla zia Anita durante il sonno non si sono rivelati vincenti. Di diverso umore, invece, sono Cesareo e Arantxa: il guardiano l’ha raggiunta in soffitta per raccontarle che Don Felipe è ritornato a casa dall’ospedale, nella speranza di riuscire a risollevarle il morale e in effetti le strappa un sorriso. Per ricompensarlo di tanta dedizione, finalmente la governante di casa Dominguez gli concede un bacio appassionato ma i due non si accorgono che Jacinto li spia dalla porta.

Bellita ancora in crisi per il presunto tradimento?

Margarita continua a instillare in Bellita il dubbio che suo marito la stia tradendo con Ester. La Del Campo prova a pensare positivo ma quando arriva Carmen per farle visita e le dice che Ramon ha incontrato José poco dopo che l’uomo ha salutato proprio Ester, crolla e si abbandona alle fantasie più negative. Più tardi il produttore americano va a trovare Josè per dirgli che il provino è andato molto bene e che vorrebbe che partisse subito insieme a lui per Hollywood. Quando Bellita sente questa proposta, interviene nel discorso in modo duro, dicendo che non dovrebbe neanche pensare di partire e fare l’attore, soprattutto dopo che ha potuto vedere che cosa è stata l’esperienza cinematografica per lei e Cinta. Alla fine, dopo che il produttore è andato via, fra i due scoppia un litigio furioso e Bellita si sente male e sviene all’improvviso. Camino è sempre più distratta, facendo preoccupare non solo la sua famiglia ma anche tutti quelli che la conoscono. Così decide di affrontare Maite e va nel suo studio per chiederle come mai tutta questa freddezza e perché ha deciso di partire senza dirle nulla. La pittrice a questo punto non riesce più a trattenersi e le confessa che ha deciso di allontanarsi da Acacias perché non riesce a trattenere l’amore che prova nei suoi confronti. Camino, molto stupita, decide di lasciarsi andare e la bacia con passione, trovando il medesimo entusiasmo nell’artista.

