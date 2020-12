Una Vita/ Anticipazioni puntata oggi, 28 dicembre: Felipe vuole comprare Marcia…

UNA VITA, ANTICIPAZIONI PUNTATA OGGI, 28 DICEMBRE

Nella puntata di oggi, lunedì 28 dicembre, di Una Vita ora che Felipe ha finalmente ritrovato Marcia chiede ad Andrade quanto vuole per vendergli la ragazza. Ovviamente la Sampaio è una delle sue preferite, per cui il prezzo è davvero molto alto e l’avvocato non ha tutto quel denaro. Tuttavia non si perde d’animo, convinto di voler riavere con sé la ragazza. Dà allora fondo a tutti i suoi risparmi e poi decide di vendere alcuni gioielli appartenuti alla moglie defunta per riuscire a mettere insieme la cifra necessaria. Visto che Carme e Lolita sono tornate ad essere amiche, la moglie di Ramon decide di rispettare la tradizione di Cabrahigo, il paese di origine della nuora, e di fare la famosa verticale in strada, così come Lolita aveva sognato. Questo riporta finalmente il sereno a casa Palacios e Ramon decide di disdire il contratto di affitto della casa che aveva scelto per sé e per Carmen.

UNA VITA, DOVE SIAMO RIMASTI

Nelle ultime puntate di Una Vita, Emilio è stato colpito da Ledesma ed è caduto a terra sanguinante. Felicia urla che è morto e Josè consiglia a Copernico di scappare immediatamente prima che arrivino le guardie ad arrestarlo. In realtà, dopo che l’uomo scappa via e arriva Cinta piangendo perché ha saputo che il fidanzato è morto, si viene a scoprire la verità: è stato tutto un pianto escogitato da Emilio e Josè per riuscire a liberarsi di Ledesma per sempre, il giovane Pasamar ha fatto finta di cadere e ferirsi ma era sangue di maiale. Tutti, quindi, possono festeggiare felici per la ritrovata serenità ma Bellita è furiosa con il marito per averla tenuta all’oscuro di tutto. Emilio, invece, va da Antonito per raccontare all’amico tutto quello che è accaduto al Nuovo Secolo. Marcia racconta una scusa ad Andrade per giustificare il suo sbigottimento quando vede Felipe e lo schiavista sembra credere alla sua scusa. Felipe prova a convincere Andrade a cederle la ragazza ma l’uomo non ha intenzione di cederla. Più tardi in un momento di distrazione dello schiavista, Marcia e Felipe possono riabbracciarsi ma la ragazza gli dice che deve dimenticarsi di lei perché si sta mettendo in una situazione molto pericolosa. Ovviamente Felipe non l’ascolta e le dice che riuscirà a liberarla e riportarla a casa.

Genoveva è sempre più contrariata e se la prende con Ursula perché sente molto la mancanza di Samuel e non riesce a riconquistare Felipe, sentendosi sempre più sola. Ursula invece le consiglia di dimenticare per sempre l’avvocato ma ottiene solo una reazione negativa della Salmeron che la giudica colpevole di aver portato ad Acacias la domestica di colore che ha rubato il cuore di Felipe. Poi Ursula prova a convincere Genoveva a riprendere in mano il progetto del rimpatrio dei soldati per riconquistare l’ammirazione e l’affetto dei vicini. A casa dei Palacios finalmente i quattro riescono a fare una cena in totale serenità e parlano in tranquillità. Ramon ne approfitta per comunicare che ha preso in affitto una casa per lui e Carmen così da evitare altri litigi. Lolita, però, non è d’accordo ma i suoceri sono molto inflessibili su questa decisione. Più tardi la ragazza è in bottega con Carmen e viene raggiunta da Susana e Rosina che sono in cerca di informazioni per spettegolare ma Lolita le mette a posto in malo modo e non si pente affatto delle sue parole. Mauro viene a sapere di tutto quello che è successo a casa di Andrade poiché Yolanda gli ha raccontato tutto. Fra i due scoppia un litigio perché l’avvocato non si fida di nessuno, tanto meno di una prostituta e accusa l’amico di non aver fatto il possibile per liberare Marcia.





