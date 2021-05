Una Vita/ Anticipazioni puntata oggi, 28 maggio: Marcia arrestata!

Una Vita, anticipazioni puntata oggi, 28 maggio

Nella puntata di oggi, venerdì 28 maggio, della soap opera spagnola “Una vita” sono poche le persone che prendono parte alla cerimonia in chiesa per Ursula ma più numerose intervengono al rinfresco che Fabiana ha organizzato per salutare Santiago e Marcia. La festa procede tranquilla fino a quando non interviene il commissario Mendez che arresta la Sampaio per l’omicidio della Dicenta. Santiago è disperato e non sa come aiutarla, tanto da chiedere aiuto a Felipe che si offre di essere l’avvocato di Marcia per riuscire a farla rilasciare. Genoveva non prende bene questa notizia e invita il fidanzato a pensare alla sua vita, senza preoccuparsi di quella della sua ex compagna. Camino va a trovare Maite e si rende subito conto che la pittrice è arrabbiata con lei perché è gelosa di Ildefonso. Con un po’ di dolcezza, però, riesce a farla rilassare e le due si abbracciano e baciano, inconsapevoli che Liberto è appena arrivato allo studio della pittrice e, dalla scena che vede, intuisce che fra le due c’è un rapporto che va oltre l’amicizia.

Una Vita, dove siamo rimasti

Nelle ultime puntate di “Una Vita” Santiago accompagna Marcia a casa di Felipe ma decide di non entrare: dice all’avvocato che si fida ciecamente di sua moglie e per questo vuole lasciarle l’intimità necessaria per dirgli quello che sente di comunicargli. La Sampaio entra e si intrattiene pochi minuti, giusto il tempo per comunicargli che il giorno dopo partirà per Cuba con il marito. Nonostante questo, però, lei non lo dimenticherà mai ma è giunto il momento di mettere la parola fine alla loro relazione così da andare avanti con le loro vite. Felipe comprende e le risponde che l’amerà per sempre. Fabiana continua i preparativi per la cerimonia funebre di Ursula, anche se molte persone le comunicano che non hanno intenzione di partecipare. Il commissario Mendez passa a salutarla ma in realtà vuole solo farle alcune domande, senza destare sospetti. In questo modo riesce a sapere che Marcia e Santiago hanno lavorato moltissimo per mettere i soldi da parte per trasferirsi in America Latina e finalmente il giorno dopo riusciranno a imbarcarsi. Fabiana, però, specifica che i due ragazzi sono talmente buoni che non farebbero mai del male a nessuno.

Idelfonso passa al ristorante per fare un saluto a Camino e Felicia lo invita a sedersi e prendere un caffè con la ragazza. I due sono molto complici e scherzano insieme, soprattutto sul fatto che la madre di lei continua a spiarli di nascosto. Maite, che sta passeggiando per Calle Acacias, assiste alla scena e va via molto indispettita perché la ragazza è un po’ troppo a suo agio con il nuovo pretendente. José è costretto a raccontare tutta la verità su Margarita a Bellita perché la moglie ha sentito il commissario Mendez. Quando la Del Campo viene a sapere che quella che ha sempre reputato un’amica in realtà ha tentato di avvelenarla, ha un malore per il dispiacere e viene soccorsa dal marito e da Cinta. Il giorno dopo chiede ad Arantxa di raggiungerla in camera perché le vuole chiedere scusa per averla trattata male e la ringrazia per l’affetto che le ha dimostrato prendendosi la colpa per il fatto che Margarita non è più andata a trovarla. Continua il litigio fra Jacinto e Servante per la questione relativa al cambio del cognome. Il proprietario della pensione Buena Noche, geloso dei bigliettini da visita che ha fatto stampare il custode, ha fatto stampare anche i suoi in una tipografia molto costosa, tanto che quando i suoi amici gliene chiedono uno, Servante se li fa restituire immediatamente, aggiungendo che se ne vogliono uno devono contribuire economicamente alla spesa.

