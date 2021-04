Una Vita/ Anticipazioni puntata oggi, 29 aprile: Genoveva dice no a Felipe?

Una Vita, anticipazioni puntata oggi, 29 aprile

Nella puntata di oggi, giovedì 29 aprile, di Beautiful, Felicia dice alla figlia che è arrivato il momento per lei di trovare un marito e che ha chiesto a Rosina di aiutarla ad individuare il pretendente giusto. Camino, memore di quanto le ha consigliato Maite, non si oppone a questa decisione. Tutto è pronto per la cena organizzata da Felipe per Genoveva e durante questo appuntamento l’avvocato stupisce la sua ospite chiedendo la sua mano: inaspettatamente la Salmeron, però, rifiuta la proposta perché non vuole essere sposata per salvare le apparenze ma per amore. Tutti gli abitanti della soffitta, però, hanno capito che l’avvocato farà la sua proposta di matrimonio e sono molto curiosi di sapere come finirà, quindi tormentano Agustina di domande in cerca di pettegolezzi. Bellita non riprende conoscenza e la situazione inizia a diventare molto preoccupante, anche a detta del medico che la sta seguendo. Arantxa inizia a sospettare che Margarita sia in qualche modo coinvolta nel malore della sua signora.

Una Vita, dove siamo rimasti

Nelle ultime puntate di Una Vita, A casa Dominguez sono molto preoccupati perché, dopo il malore di Bellita, non riesce a riprendersi. Decidono quindi di chiamare il medico e il responso non è chiarificante perché il dottore non riesce a capire che cosa abbia. Consiglia, quindi, di farla riposare e di darle un ricostituente, avvisandolo immediatamente non appena si dovessero verificare altri sintomi. Josè si sente molto in colpa perché la moglie si è sentita male dopo il violento litigio che hanno avuto. Tutti nel quartiere sono preoccupati per lei, soprattutto Felicia che ha saputo da Emilio del malore della futura consuocera. Tuttavia la Pasamar è anche preoccupata per sua figlia Camino che continua ad essere sempre triste. Parlando con Rosina, Felicia ammette che non vede l’ora che Maite vada via in modo da consentire a Camino di non subire più la sua influenza negativa. Anche la Rubio è contenta della partenza della pittrice perché teme che possa avere delle mire su suo marito. In realtà entrambe ignorano che Maite è interessata alle donne e che proprio in quel momento ha vissuto un pomeriggio di passione con Camino, confessandole il suo amore. Proprio per continuare la sua storia con la Pasamar, la pittrice le suggerisce di far credere a tutti di essere interessata ad un uomo, così da avere la libertà di potersi vivere senza i pregiudizi della società. Camino accetta questo suggerimento, anche rassicurata dal fatto che la donna ha promesso di rimandare il suo imminente viaggio a Parigi.

Felipe pronto per la proposta di matrimonio a Genoveva?

Genoveva continua a prendersi cura di Felipe ma ha un atteggiamento più ostile da quando ha trovato Marcia a casa sua. L’avvocato se ne rende conto e prova a chiedere spiegazioni e a minimizzare la questione della visita della Sampaio ma non riesce ad ammorbidirla. Più tardi Felipe chiede aiuto ad Agustina per organizzare per la sera dopo una cena speciale così da farsi perdonare. L’avvocato non è innamorato di Genoveva ma, come conferma a Liberto, farà con lei la cosa giusta e la sposerà visto che ormai la gravidanza è confermata. Marcia, invece, è sempre più convinta che Santiago non sia davvero chi dice di essere ma ormai si sta affezionando all’uomo. Per questo motivo si dice disposta a seguirlo a Cuba, visto che il Becerra ha preso contatti con l’imprenditore cubano e desidera tanto acquistare una casa lì per mettere su famiglia con lei. Jacinto racconta a Servante che ha visto in soffitta Cesareo e Arantxa che si baciavano. Il proprietario della pensione Buena Noche, però, pensa che si sia sbagliato per cui quando il guardiano entra provano a fargli diverse domande per capire se ci sia davvero una relazione fra i due.

