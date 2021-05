Una Vita/ Anticipazioni puntata oggi, 29 maggio: Marcia in arresto!

Una Vita, anticipazioni puntata oggi, 29 maggio

Nella puntata di oggi, sabato 29 maggio, di Una Vita, Santiago è disperato per l’arresto di Marcia e corre da Genoveva per avere da lei spiegazioni su quanto è successo. La Salmeron, però, lo caccia via in malo modo e Santiago non ha altra scelta che chiedere aiuto a Felipe che si offre immediatamente di assumere la difesa della Sampaio. Questa decisione manda Genoveva su tutte le furie perché accusa l’uomo di concentrarsi più sulla sua ex fidanzata che sulla sua futura moglie. Per questo motivo la donna chiede a Velasco di assumere la difesa di Marcia ma Felipe non prende bene questa notizia. Bellita si riprende e decide di non denunciare Margarita mentre si scopre che il ragazzo che sta chiedendo informazioni sulla sua famiglia si chiama Julio e sembra sapere molte cose sui Dominguez. Camino, dispiaciuta per aver litigato con Maite, va a trovarla e fanno pace, scambiandosi delle effusioni. Liberto le vede e capisce che fra di loro c’è un rapporto diverso dalla semplice amicizia, così inizia a fare domande a Lolita e a Rosina per scoprire se ne sanno di più.

Una Vita, dove siamo rimasti

Nelle ultime puntate di Una Vita, il funerale di Ursula organizzato da Fabiana è un flop perché si presentano in pochi in chiesa. Ognuno dei signori e dei domestici di Acacias, infatti, hanno un buon motivo per ritenere che la domestica defunta non meritasse nessun riguardo, viste le cattiverie che ha sempre fatto a tutti. Alla fine a fare compagnia a Fabiana vanno solo Carmen e Ramon, Lolita, Jacinto, Genoveva e Felicia. Un po’ meglio è il brindisi che viene organizzato subito dopo alla pensione ma la presenza di più persone è legata soprattutto al fatto che i presenti vogliono salutare Santiago e Marcia che stanno per andare via. Già nel pomeriggio era iniziano il viavai alla pensione per salutarli, prima della loro partenza per Cuba. In un attimo in cui erano rimasti da soli, Marcia aveva ringraziato Santiago per la delicatezza che aveva dimostrato nel consentirle di salutare da sola Felipe e il marito le aveva risposto che sperava solo che un giorno lei avrebbe potuto amarlo almeno la metà di quanto aveva amato l’avvocato. Quella sera, in procinto per andare alla stazione e partire per Cadice da dove imbarcarsi per Cuba, i due salutano tutti ma prima di uscire vengono interrotti dal commissario Mendez che annuncia di essere lì per poter fare giustizia a Ursula. Arresta quindi Marcia a suo dire colpevole dell’omicidio.

Maite gelosa di Camino?

Le condizioni di Bellita peggiorano e questo getta nello sconforto la sua intera famiglia. In particolare Josè si sente molto in colpa perché è stato lui a dire alla moglie che Margarita era in combutta con Alfonso per avvelenarla. Intanto i Dominguez ignorano che per Calle Acacias si aggira un ragazzo che sta chiedendo informazioni sulla loro famiglia. Maite è sempre più gelosa di Idelfonso e cerca di dimenticare l’immagine di Camino e del ragazzo che scherzano affiatati. La pittrice si reca quindi al ristorante di Felicia per invitare la ragazza ad andare al suo studio per vedere la sua ultima opera, in attesa di essere esposta, che lei ha composto pensando proprio alla Pasamar. Camino sarebbe felice di trascorrere del tempo con la sua amante ma non può perché sua madre e suo fratello non ci sono e lei deve badare al ristorante. Inoltre ha detto a Idelfonso di raggiungerla lì quindi sarebbe scortese non farsi trovare. Questa affermazione fa andare su tutte le furie Maite che dimostra di essere molto gelosa parlando male del marchesino e si arrabbia ancora di più quando Camino le fa notare che è stata proprio lei a suggerirle di frequentare un ragazzo per allontanare i sospetti di sua madre.

