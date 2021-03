Una Vita/ Anticipazioni puntata oggi, 29 marzo: Genoveva e Felipe finalmente insieme?

Una Vita, anticipazioni puntata oggi, 29 marzo

Nella puntata di oggi, lunedì 29 marzo, di Una Vita, Servante viene rimproverato da Fabiana perché con i suoi salotti letterari sta facendo concorrenza sleale a Rosina. Per questo motivo lo spinge a offrire una tregua alla Rubio e ad invitarla al suo salotto culturale. La donna accetta ma quando si trova a fare il suo primo discorso annoia tutti con le sue parole. Mentre Genoveva è convinta finalmente di aver conquistato il cuore di Felipe, che si è schierato contro Ursula per difenderla, Santiago torna alla pensione nella sua stanza gravemente ferito. Marcia è estremamente preoccupata e teme che il marito possa morire. Arantxa, anche se ha trattato male Cesareo, è comunque attratta da lui e per questo motivo decide di mettere da parte la sua ritrosia per accettare l’invito alla festa. La domestica è così presa dalla sua nuova relazione che non si rende conto che Margarita sta attentando alla vita della sua signora versandole qualcosa all’interno del the che le fa bere ogni pomeriggio.

Una Vita/ Anticipazioni puntata oggi, 27 marzo: Felipe affronta Ursula ma...

Una Vita, dove siamo rimasti

Nelle ultime puntate di Una Vita, Genoveva, con l’aiuto di Felipe e degli uomini del commissario Mendez, riesce a far arrestare Cristobal con l’accusa di aver ucciso Samuel. L’uomo, durante il primo interrogatorio, racconta di essere tornato ad Acacias dietro richiesta di Ursula, per uccidere proprio la Salmeron. Avendo saputo questo, l’avvocato va a cercare la Dicenta e le dice che è meglio per lei se va via per sempre dal quartiere e non si fa più vedere, visto che farà di tutto per tenerla lontana da Genoveva e impedirle di farle del male. Ursula prova a ribattere che la Salmeron non è certo chi dice di essere e che lo stesso Felipe non è un santo, visto che ha fatto impazzire sua moglie a suon di tradimenti, e con queste affermazioni colpisce profondamente l’uomo che le promette di tenerla d’occhio fino a che non riuscirà a farla marcire in prigione. Il giorno dopo, visto che la notizia dell’arresto si è sparsa in tutto il quartiere, Felipe e Genoveva invitano i vicini al ristorante di Felicia per raccontare l’accaduto. Felicia poco dopo riceve in regalo un quadro che la ritrae e quando scopre che è opera di sua figlia Camino, decide di farle continuare le lezioni di pittura. Poco prima la ragazza aveva promesso alla sua insegnante di pittura di non parlare mai più davanti agli altri dei discorsi sulle donne e sul lavoro che di solito fanno insieme e che mettono in allarme Felicia.

Una vita/ Anticipazioni puntata 26 marzo: Ursula passa al piano B

Fabiana scopre che la signora è in collera perché…

Bellita, sempre più infastidita dal successo a teatro di suo marito, dedica tutte le sue energie a Margarita la quale, dopo aver raccontato di essere stata lasciata dal marito, appare sempre più depressa. La Del Campo, quindi, non solo l’accoglie tutti i pomeriggi a casa sua come una vera amica, ma le regala anche dei vestiti e la porta a teatro la sera. Intanto Cinta è molto felice perché è riuscita ad avere un ingaggio in teatro per uno spettacolo e sente che la sua carriera sta per decollare. Anche Arantxa è presa dalle sue vicende in quanto è oggetto di un corteggiamento molto serrato di Cesareo. Sia Bellita che Cinta le consigliano di lasciarsi andare all’amore e la domestica ci prova ma, quando il guardiano prova a prenderle la mano, scappa via inorridita. Più tardi l’uomo le porta dei fiori per farsi perdonare ma Arantxa ancora non gli dice se ha deciso di andare con lui alla festa oppure no. Fabiana viene a sapere da Casilda che la sua signora è in collera perché non riesce ad organizzare un appuntamento del suo salotto letterario e pensa che la colpa sia di Servante. Per questo promette alla domestica di casa Seler di intervenire con il suo socio per porre fine a questa ennesima storia che lo vede protagonista.

LEGGI ANCHE:

Una Vita/ Anticipazioni puntata oggi, 25 marzo: tutti voltano le spalle a Ursula

© RIPRODUZIONE RISERVATA