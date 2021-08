Una vita/ Anticipazioni puntata oggi, 3 agosto: il racconto di Cesareo a Mendez

Una vita, anticipazioni puntata oggi 3 agosto

Nella puntata di oggi, martedì 3 agosto, della soap opera spagnola “Una vita” Cesareo viene interrogato dal Commissario Mendez visto che è stato lui a scoprire il cadavere di Marcia. L’uomo racconta che nei momenti precedenti all’omicidio ha visto nel parco una donna interamente vestita di nero che sembrava proprio la Salmeron. Mendez pensa di aver finalmente trovato l’indizio che gli serviva per incriminare la moglie di Felipe, così si reca a casa sua per chiederle spiegazioni ma Genoveva prova a mettere in cattiva luce il guardiano. Cinta e Bellita accettano di organizzare il doppio matrimonio, così tutti prendono parte alla festa di fidanzamento di Ildefonso e Camino. La giovane Pasamar, però, non è affatto felice come dovrebbe essere una futura sposa e sembra non essere toccata neanche dal commovente discorso del suo fidanzato, che le giura eterno amore davanti a tutti.

Nelle puntate precedenti della soap opera “Una vita” Genoveva incontra di nascosto l’avvocato Velasco e gli affida un altro misterioso incarico, pagandolo in anticipo e profumatamente. Intanto Felipe continua a essere infastidito dalla sola presenza della moglie ed è convinto che lei in qualche modo sia coinvolta sia nella morte di Ursula che in quella di Marcia, così come sostiene anche il commissario Mendez, purtroppo però non ha elementi per dimostrarlo. L’avvocato è certo di poter contare sulla sua lealtà della domestica Laura, che nasconde qualcosa, per scoprire i segreti di Genoveva. Servante vuole partecipare a un concorso indetto dal comune della città e riservato alle pensioni, per eleggere quella migliore. Dovrebbero però fare delle migliorie alla pensione, ma Fabiana si oppone fermamente perché vuole utilizzare tutti i risparmi che ha messo da parte per fare un regalo a Moncho, visto che è la sua madrina. Non sa che Lolita ha appena comunicato ai familiari che non intende battezzare più il bambino e preferisce aspettare che diventi abbastanza grande per decidere da solo cosa fare. Mentre Antonito e Ramon pensano che sia impazzita e cercano di farla ragionare, la sola Carmen si rende conto che si tratta di una scusa per nascondere altre motivazioni.

Felicia è talmente felice all’idea che Camino e Ildefonso siano presto sposi che decide di radunare le sue amiche al bar e di comunicare la bella notizia, stappando una bottiglia di champagne. Poi le invita alla festa di fidanzamento. Ne approfitta anche Bellita per dire che lei e José hanno finalmente fatto pace e che l’uomo è tornato a vivere a casa mentre a breve accoglieranno anche Julio. Quando rientra nella sua dimora, la Del Campo si fa raccontare dal marito tutti i dettagli della nascita del figlio illegittimo, poi dice al Dominguez che vuole conoscere ufficialmente il ragazzo per accettarlo in famiglia. Felicia invece ha un momento di riavvicinamento con Camino e fra le due c’è anche un abbraccio, tanto che la donna spera di aver messo per sempre da parte i dissapori con la figlia. Poi le propone di organizzare una doppia cerimonia di nozze, così da sposarsi insieme a Emilio e Cinta.

