Una Vita/ Anticipazioni puntata oggi, 3 novembre: Ursula lascerà davvero Acacias 38?

Una Vita, anticipazioni puntata oggi, 3 novembre

Una Vita si prepara a tornare anche oggi pomeriggio con una nuova puntata in cui il punto centrale sarà la decisione di Ursula. La famosa domestica, un tempo vera dark lady del quartiere, ha deciso di andare via per sempre e proprio nella puntata di oggi comunicherà la sua decisione a Susana e Rosina. La notizia arriverà fino all’orecchio di Marcia che in un attimo vedrà spazzati via tutti i suoi dubbi e le sue paure, illudendosi così di essere finalmente libera di avere la sua relazione con Felipe alla luce del sole. Ma siamo davvero sicuri che la domestica possa ritenersi libera da ricatti e minacce oppure no? Ursula vuole davvero mollare la presa in questo modo come non ha mai fatto con i suoi nemici? Le risposte arriveranno solo questo pomeriggio quando la soap tornerà in onda con la possibile partenza di Ursula che tenterà in tutti i modo di convincere Genoveva a rimanere ma senza riuscirci.

Una Vita, dove siamo rimasti

Nelle ultime puntate di Una Vita è ancora una volta successo di tutto. Lolita ha ottenuto il sì da parte di Ramon che si sta preparando alle sue nozze con Carmen ma che rimarrà comunque ad abitare insieme alla nuora e a suo figlio fino a quando suo nipote non sarà nato per non lasciarla da sola. Dall’altra parte ci pensano la coppia ritrovata formata da Rosina e Susana a parlare di quello che sta succedendo nel quartiere tra donne pronte a partorire e matrimoni all’orizzonte. Le due stavano parlando dei nuovi fatti che riguardano Ramon e Lolita in primis ma ecco arrivare Ursula che parla con loro di quello che succede in soffitta e, soprattutto, di Marcia. La donna ha conquistato Felipe e i due vivono il loro amore nel peccato. Come se non bastasse, la domestica prega le due donne di stare molto attente alla pericolosità della nuova arrivata perché presto potrebbe accadere qualcosa di terribile. Marcia, intanto, parla con Agustina dei suoi dubbi sulla relazione con l’avvocato ma lei la prega di buttarsi a capofitto in quest’occasione di essere felice che potrebbe non ripresentarsi più. Emilia, Cinta e Antonito mettono insieme la missione mosca bianca per cercare la soluzione che allontani Angelinas e suo padre da Acacias 38. I tre sono pronti a trovare un giovane che possa farla innamorare per davvero così che lei possa rinunciare a sposare Emilio così come promesso al padre mesi prima. Come andrà a finire la loro missione in queste nuove puntate?



