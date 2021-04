Una Vita/ Anticipazioni puntata oggi, 30 aprile: Genoveva vuole un uomo che la ami…

Una Vita, anticipazioni puntata oggi, 30 aprile

Nella puntata di oggi, venerdì 30 aprile, di Una Vita, Genoveva spiega a Felipe che vuole stare con un uomo che la ami e non con uno che la sposa solo per fare la cosa giusta. Poi comunica all’avvocato che sta prendendo in considerazione di lasciare Acacias e crescere il bambino all’estero. Il medico che ha in cura Bellita ha effettuato degli esami e invia un biglietto alla famiglia avvisandoli che c’è un valore del sangue molto preoccupante. Si improvvisa medico anche Servante che si sostituisce al dentista e cava il dente a Marcelina, che finalmente riesce a stare meglio. Dopo un’attenta selezione, Felicia presenta il primo pretendente a Camino ma la ragazza lo boccia completamente, dicendo che non lo trova interessante. Marcia alimenta i suoi dubbi nei confronti di Santiago, convinta che l’uomo stia nascondendo qualcosa di molto brutto, soprattutto dopo aver scoperto che ha un legame con Ursula. Dopo l’ennesimo sogno di Jacinto, Casilda lo interpreta come un rimprovero da parte della zia che sta indicando loro la strada per vincere la lotteria.

Nelle ultime puntate di Una vita, Agustina riceve una cartolina e resta molto turbata, poi annuncia a tutti che deve lasciare immediatamente Acacias per raggiungere una sorella di cui nessuno sapeva niente: la donna è malata e ha bisogno del suo aiuto. Tutti sono molto dispiaciuti per la sua partenza e in particolare Felipe è molto preoccupato per la sua domestica che, ormai, è diventata una parte della sua famiglia. Agustina, però, non rinuncia ad aiutarlo a organizzare la serata in onore di Genoveva prima di partire. Così l’avvocato ha preparato la cena, organizzato la tavola e poi chiesto a Liberto di aiutarlo ad acquistare l’anello di fidanzamento. Quando arriva la Salmeron, resta molto stupita da questa bella serata ma le parole che ascolta in seguito non le fanno altrettanto piacere. Felipe, infatti, dice alla fidanzata che un figlio cambia la vita, è una cosa importante e i genitori devono predisporsi nel modo migliore per accoglierlo. Poiché lui si sente un gentiluomo, ha deciso di fare la cosa giusta e quindi caccia dalla tasca l’anello per chiederle di sposarlo. Genoveva, però, non risponde come l’avvocato desidera in quanto afferma che non intende sposarlo. L’avvocato è davvero molto stupito e non crede alle sue orecchie.

Mentre la famiglia Dominguez è molto preoccupata perché le condizioni di Bellita non migliorano, anzi peggiorano sempre di più, in casa Pasamar ci sono grandi novità. Infatti Felicia vuole affrontare con la figlia un discorso molto importante ma non ha idea di come la ragazza possa affrontare: ha infatti deciso che è arrivato per sua figlia il momento di trovare un pretendente con il quale poter creare una famiglia. Resta molto stupita per il fatto che la figlia, invece di protestare e rifiutarsi, accetta docilmente e si dice d’accordo che la mamma possa cercare per lei un futuro marito. In realtà la ragazza rammenta le parole che le ha detto Maite sul fatto che, trovando un fidanzato che possa farle da paravento, potranno vivere il loro amore al riparo dai sospetti. Sospetti che invece ha Rosina che teme che suo marito possa avere una tresca proprio con la pittrice, tanto da sguinzagliare Casilda alle costole del marito per vedere cosa fa e dove va. Anche Marcia spia il marito perché casualmente si trova a passare in strada mentre il marito parla con Ursula: la Dicenta, travestita da suora, cerca di convincere il Becerra a dirle qual era l’accordo stretto con Genoveva e in cambio gli fornirà tutti gli strumenti giusti per riuscire a distruggere la Salmeron.

