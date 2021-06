Una vita/ Anticipazioni puntata oggi, 30 giugno: nuovi indizi sulla morte di Ursula

Una vita anticipazioni puntata di oggi, 30 giugno

Nella puntata di oggi, mercoledì 30 giugno, della soap opera spagnola “Una vita” Liberto tiene fede alla promessa fatta a Camino e inizia a indagare per scoprire chi abbia sporto denuncia nei confronti di Maite. Viene così a sapere che la querela è stata presentata da una certa Concha Lopez che di professione fa la lavandaia. La ragazza, però, è convinta che si tratti solo di una prestanome per coprire sua madre Felicia, vera autrice della denuncia. Genoveva e Felipe tornano dal viaggio di nozze. Quando l’avvocato viene a sapere che Marcia ha lasciato per sempre Santiago, in lui si riaccende la speranza di poter stare con la donna che ama veramente. La freddezza del marito fa infuriare la Salmeron che escogita un piano per liberarsi di ogni ostacolo. Il confessore di Ursula contatta il commissario Mendez perché ha bisogno di parlargli: in una lettera della defunta che gli è stata recapitata solo dopo la sua morte c’è scritto come poter capire chi è il vero assassino della domestica.

Una vita, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera “Una vita” il commissario Mendez interroga Camino perché vuole sapere se la ragazza si è mai resa conto delle tendenze omosessuali della sua insegnante di pittura. La giovane Pasamar in un primo momento sembra reggere bene la conversazione, poi quando le domande del poliziotto si fanno più esplicite, inizia ad andare in difficoltà. Per fortuna sua madre Felicia interviene per far capire a Mendez che sua figlia è una ragazza molto ingenua, sempre sorvegliata dalla sua famiglia, tutta dedita al lavoro e alla casa. Gli unici rapporti che ha intrapreso con Maite erano di tipo didattico, quindi prega il poliziotto di non continuare a tormentarla con le domande. Felicia subito dopo ha un crollo nervoso e dice ai suoi figli di aver bisogno di una boccata d’aria, così Camino resta da sola con suo fratello ed Emilio prova a farla ragionare sul fatto che la madre l’ha salvata da una situazione davvero molto difficile, quindi dovrebbe avere un atteggiamento più rispettoso nei suoi confronti. La ragazza, però, è convinta che sia stata la madre a denunciare Maite. Subito dopo la giovane si reca da Liberto per chiedergli aiuto.

Marcia è decisa a lasciare per sempre Santiago: è disgustata da tutte le bugie che l’uomo le ha sempre raccontato e soprattutto perché per colpa sua e di Genoveva il matrimonio con Felipe è saltato. Decisa a non vederlo mai più, fa le valigie e chiede a Casilda di ospitarla alla soffitta almeno fino a quando non avrà trovato una soluzione alternativa. La mattina dopo il Becerra la raggiunge dicendole che la ama moltissimo e che insieme possono essere ancora felici a Cuba ma la Sampaio lo caccia via. L’impresario che vuole organizzare una tournée per Cinta la tempesta di telefonate per avere una risposta e alla fine Bellita cede e le dà il permesso, a patto però che sua figlia sia sempre seguita da una vecchia amica di famiglia che si è resa disponibile per farle da accompagnatrice. Lolita e Antonito sono alle prese con il piccolo Muncho che sembra non voler dormire mai, impedendo anche agli altri abitanti di Acacias 38 di chiudere occhio. Lolita è disperata e non si sente adeguata al compito di madre perché non riesce a capire per quale motivo il bambino pianga così ininterrottamente.

