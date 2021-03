Una Vita/ Anticipazioni puntata oggi, 30 marzo: Santiago morirà?

Una Vita, anticipazioni puntata oggi, 30 marzo

Nella puntata di oggi, martedì 30 marzo, di Una Vita, Santiago torna ferito alla pensione, dopo aver preso parte ad un incontro con Il Guanto per, a suo dire, parlare di un lavoro. Alla moglie Marcia racconta di aver avuto un diverbio con un garzone al mercato, in realtà Servante cerca di metterlo in guardia poiché l’ha visto con quest’uomo che è conosciuto da tutti per essere il proprietario di alcune bische clandestine dove si gioca d’azzardo. Per questo motivo mette il ragazzo in guardia: se non si tira immediatamente fuori da questi guai, dirà tutto a Marcia perché non vuole che la brasiliana possa soffrire ancora, dopo tutto quello che ha già passato. Felipe, intanto, decide di confidarsi con Liberto sui dubbi che nutre nei confronti di Genoveva e sul fatto che non si sente più così sicuro di volere una relazione seria con lei. Il rapporto fra Camino e Maite si fa sempre più intimo e fra le due sembra stia per scattare un bacio.

Una Vita/ Anticipazioni puntata oggi, 29 marzo: Genoveva e Felipe finalmente insieme?

Una Vita, dove siamo rimasti

Nelle ultime puntate di Una Vita, Fabiana ha rimproverato Servante per essersi comportato male nei confronti di Rosina, non volendola invitare al salotto letterario che sta organizzando e che fino a quel momento ha dato dei risultati molto positivi. Così decide di andare a casa della Rubio per invitarla a partecipare al suo prossimo incontro. Inizialmente la donna rifiuta, poi si presenta alla soffitta dove si tiene l’incontro e a quel punto prende la parola parlando degli impressionisti e annoiando moltissimo tutti i presenti. Intanto Felicia riceve moltissimi complimenti sul ritratto che le ha fatto la figlia e decide di dare una seconda opportunità a Camino. Quando dice alla ragazza che le dà il permesso di continuare a prendere lezioni di pittura ma solo se promette di non parlare mai più di temi di politica ma dedicarsi solo all’arte. La giovane è talmente felice che corre subito da Maite per dirle che potranno continuare a vedersi. La pittrice è molto felice ma quando Camino le chiede di poter vedere qualcuna delle sue opere, si risente molto. L’atmosfera dello studio si scalda e fra le due sembra quasi succedere qualcosa di davvero intimo.

Una Vita/ Anticipazioni puntata oggi, 27 marzo: Felipe affronta Ursula ma...

Maite dice sì alla richiesta di Camino?

Se Camino è felice perché sembra di essere sul punto di ottenere quello che desidera, lo stesso non può dire il fratello che ha dei grandi problemi con Cinta. Emilio, infatti, prova a parlare con la ragazza scusandosi per la proposta di affrettare i tempi e sposarsi subito ma la fidanzata percepisce queste scuse goffe in modo negativo e lo manda a quel paese, pensando che lui non voglia più sposarla. Intanto Margarita decide di andare a trovare Bellita a sorpresa, dicendole che ha bisogno di un’amica visto che è molto triste per l’abbandono di Alfonso. La Del Campo è molto felice perché spera davvero che con la sua ex rivale possa stare nascendo una bellissima amicizia, tuttavia non si rende conto che la moglie di Carchano le sta mettendo di nascosto della polvere all’interno della tazza di tisana. Marcia viene fermata da un uomo per strada che le dà un biglietto per Santiago. Quando lo porta al marito lo vede un po’ a disagio e non si rende conto che l’uomo ha preso tutti i soldi che hanno messo da parte ed è uscito furtivamente dalla pensione. Genoveva, invece, confessa a Felipe di non avere in mente altri uomini ma lui è la sua unica ossessione. Poi chiede all’avvocato di fare un figlio insieme ma fa retromarcia quando si rende conto che Felipe è spiazzato da questa richiesta, visto che le risponde che pensa sia ancora troppo presto.

LEGGI ANCHE:

Una vita/ Anticipazioni puntata 26 marzo: Ursula passa al piano B

© RIPRODUZIONE RISERVATA