Una Vita/ Anticipazioni puntata oggi, 31 maggio: tensioni tra Genoveva e Felipe

Nella puntata di oggi, lunedì 31 maggio, della soap opera spagnola Una Vita, Felipe viene a sapere da Mendez che è stata la stessa Ursula a indicare come sua assassina Marcia, in una lettera che è stata trovata all’interno della sua cella in convento. Fra Genoveva e Felipe c’è molta tensione: la donna non gradisce che il suo fidanzato abbia assunto la difesa della sua ex fidanzata e prova a convincerlo a farsi da parte per lasciare che sia Velasco a occuparsene, ma ovviamente l’avvocato si rifiuta. Intanto Santiago è pronto ad auto-accusarsi del delitto di Ursula pur di vedere Marcia fuori di prigione. Liberto è rimasto scioccato per la scena di Maite e Camino in intimità e inizia a chiedere a Rosina e Lolita come si comportano le donne fra loro, per comprendere quello che ha visto. Julio torna a Calle Acacias per fare altre domande suo Dominguez e in particolare su José e questo desta molta curiosità in Jacinto che cerca di saperne di più su questo misterioso ragazzo.

Nelle ultime puntate di Una Vita, Marcia viene arrestata per l’omicidio di Ursula. Santiago prova a mettersi in mezzo fra la moglie e la polizia, sfidando il commissario Mendez e dicendogli che sta arrestando la ragazza solo perché è razzista. Grazie all’intervento di Servante che porta via l’uomo, Santiago riesce a non essere arrestato. L’uomo si mette subito al lavoro per riuscire a liberarla ma senza successo. Lo stesso Servante gli fa notare che a Marcia serve un buon avvocato ma Santiago non ha i soldi per potersene permettere uno. Proprio mentre i due discutono, entra Felipe che propone a Santiago di mettere da parte le loro incomprensioni e di unire le forze per liberare Marcia, proponendosi come suo avvocato. Il marito di Marcia accetta perché sa che l’Alvarez-Hermoso è l’unico che può aiutare la ragazza a uscire di prigione. Intanto la Sampaio viene interrogata da Mendez in prigione e viene a sapere che la prova che la inchioda sul luogo del delitto è un suo fazzoletto con le iniziali ricamate che la ragazza non sa spiegare come sia finito vicino al cadavere della Dicenta. Intanto Genoveva, che ha saputo che il suo fidanzato ha assunto la difesa della sua ex, si rivolge all’avvocato Velasco perché lo sostituisca.

Felicia è sempre più felice perché ha notato che Idelfonso viene spesso a trovare Camino e sembra che fra i due ci sia una certa intensa. In effetti la ragazza non disdegna la compagnia del giovane marchese ma il suo pensiero corre sempre a Maite e alla scenata di gelosia che la pittrice le ha fatto dopo aver saputo del ragazzo. Per questo la giovane decide di andarla a trovare in studio per fare la pace e, dopo qualche resistenza iniziale da parte della donna, riesce nel suo intento. Purtroppo le due non si rendono conto che Liberto è entrato nello studio all’improvviso e, senza essere visto, osserva le loro effusioni e capisce che il loro rapporto va ben oltre la semplice amicizia. Vanno meglio le cose per Emilio che finalmente vede Cinta più serena visto che Bellita sta meglio. La Del Campo, però, ha deciso di non denunciare Margarita e Alfonso per il tentato avvelenamento perché vuole solo dimenticare questa storia nel più breve tempo possibile. Il giovane Julio, invece, ha fatto la conoscenza di Servante e Jacinto e ai due fa molte domande sui Dominguez, destando i sospetti del portiere di Acacias 38. Intanto i domestici danno vita a una colletta per aiutare Santiago a far uscire di prigione Marcia.

