Una Vita/ Anticipazioni puntata oggi, 31 marzo: Felipe dubita di Genoveva e…

Una Vita, anticipazioni puntata oggi, 31 marzo

Nella puntata di oggi, mercoledì 31 marzo, di Una Vita, i domestici che partecipavano al Salon Servanteu decidono di trovare delle scuse per non essere presenti alle riunioni, visto che la presenza di Rosina annoia gli altri. In realtà, però, è la stessa Rubio che decide di non prendere più parte agli incontri perché si sente troppo intellettuale per avere a che fare con loro. Dopo gli ultimi avvenimenti, Felipe nutre forti dubbi su Genoveva ma ha il coraggio solo di parlarne con Liberto. Servante ha capito che l’incidente accaduto a Santiago non è casuale ma che il ragazzo si è invischiato in brutti giri, tuttavia preferisce non dire nulla a Marcia per non farla preoccupare. Nel parla invece con lo stesso Santiagio il quale reagisce molto male e gli intima di non immischiarsi nei suoi affari. Josè ottiene la parte principale in un nuovo spettacolo ma non riesce a festeggiare con la moglie per questo successo perché la donna è sempre più coinvolta nelle vicende di Margarita ed inizia ad avere dei comportamenti molto strani.

Una Vita/ Anticipazioni puntata oggi, 30 marzo: Santiago morirà?

Una Vita, dove siamo rimasti

Nelle ultime puntate di Una Vita, Camino e Maite sono sul punto di baciarsi ma la pittrice si tira indietro in tempo e le chiede di non domandare mai più di vedere i suoi lavori perché quando sarà il momento di mostrarli lo dirà lei stessa. Anche se ha dato il via libera per le lezioni di pittura, comunque Felicia non è molto contenta della frequentazione della figlia con la pittrice parigina e non perde occasione per dirlo apertamente, anche se Emilio prova a intercedere per la sorella. Anche il ragazzo, però, ha i suoi problemi: ha organizzato al ristorante una colazione per la fidanzata, così da chiarire tutti i litigi che hanno avuto negli ultimi giorni, ma la ragazza manda Arantxa con un messaggio per declinare l’invito, dicendo che ha delle cose da fare che non può rimandare. Emilio è molto deluso e teme che la loro relazione stia andando verso un finale negativo. In realtà la Dominguez ha avuto un incontro con un impresario che le mette a disposizione un teatro nel quale esibirsi. La giovane torna felice a casa per annunciarlo alla famiglia, ma trova i genitori impegnati nelle proprie attività e non le danno le attenzioni che la figlia vorrebbe.

Una Vita/ Anticipazioni puntata oggi, 29 marzo: Genoveva e Felipe finalmente insieme?

Felipe ancora innamorato di Marcia

Genoveva è molto felice della sua nuova vita e decide di coinvolgere Lolita nel progetto di creare dei comitati di donne che possano aiutare i soldati feriti rimpatriati ad ambientarsi di nuovo nella società. Quando, però, viene raggiunta da Felipe a casa, nota nel suo umore qualcosa di diverso e quindi decide di fare la parte della vittima, dicendogli che teme che gli uomini di Cristobal possano tentare di vendicarsi introducendosi a casa sua per farle del male e per questo chiede al fidanzato di restare a dormire da lei. Più tardi Felipe incontra Liberto e si confida con l’amico sul fatto che si sente un po’ pressato dalle richieste della donna: ha deciso di annunciare il fidanzamento perché non voleva metterle in una situazione difficile ma le sue continue richieste di fare un figlio e di dormire insieme lo stanno portando all’esasperazione. L’avvocato confida di non riuscire a lasciarsi andare completamente perché ha nel cuore ancora Marcia. La Sampaio invece è preoccupata per suo marito che è tornato a casa ferito, raccontando di avere avuto una rissa al lavoro. Tuttavia crede alla sua buona fede e così si concentra sul ricamo, un’attività che spera di poter incrementare per guadagnare abbastanza soldi per potersene andare da Acacias. Servante organizza altri due appuntamenti del suo salotto letterario ai quali prende parte anche Rosina la quale annoia tutti ma riesce a convincerli a restare portando molte cose deliziose da gustare.

LEGGI ANCHE:

Una Vita/ Anticipazioni puntata oggi, 27 marzo: Felipe affronta Ursula ma...

© RIPRODUZIONE RISERVATA