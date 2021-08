Una vita/ Anticipazioni puntata oggi, 4 agosto: Mendez continua a indagare

Una vita, anticipazioni puntata oggi 4 agosto

Nella puntata di oggi, mercoledì 4 agosto, della soap opera spagnola “Una vita” proseguono i preparativi per le doppie nozze dei fratelli Pasamar. Cinta non sta più nella pelle e non vede l’ora di indossare l’abito da sposa e attraversare la navata per sposare il suo amato Emilio. Invece Camino, costretta a separarsi da Maite, ha accettato di sposarsi con Ildefonso. Ma resta totalmente indifferente davanti al suo abito da sposa. Intanto il commissario Mendez decide di escludere Santiago Becerra dai sospettati per la morte di Marcia. Felipe chiede a Laura di controllare Genoveva.

Una vita/ Anticipazioni puntata oggi, 3 agosto: il racconto di Cesareo a Mendez

Una vita, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera spagnola “Una vita” Felicia non riesce ancora a credere che la figlia abbia accettato di sposare Ildefonso. I due giovani si sposeranno in tempi brevissimi, infatti il loro matrimonio verrà celebrato insieme a quello di Cinta ed Emilio. Il commissario Mendez è sempre sulle tracce dell’omicida di Ursula e Marcia. Il poliziotto scopre che Santiago era già partito per Cubo quando la moglie è stata uccisa. I sospetti ricadono quindi su Genoveva, e quando Mendez esporrà a Felipe la sua versione dei fatti, anche l’avvocato sospetterà che la moglie possa essersi sporcata le mani col sangue di Marci e anche di Ursula. Genoveva chiede all’avvocato di fidarsi di lei almeno per il figlio che aspettano.

LEGGI ANCHE:

Una vita/ Anticipazioni puntata oggi, 2 agosto: il commissario Mendez contro GenovevaUna Vita/ Anticipazioni puntata 31 luglio: scoperta terribile per Felipe

© RIPRODUZIONE RISERVATA