Una Vita/ Anticipazioni puntata oggi, 4 febbraio: cosa nasconde Carchano?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI PUNTATA DI OGGI, 4 FEBBRAIO

Nella puntata di oggi, giovedì 4 febbraio, di Una Vita nonostante il padre abbia parlato con Carchano Cinta comunque non si sente tranquilla e pensa che il produttore le stia nascondendo qualcosa. Per questo motivo chiede a Camino di aiutarla a smascherare Don Alfonso e le due, approfittando di un momento di distrazione del produttore, frugano fra le sue carte ma vengono scoperte, mandando su tutte le furie Alfonso. La cena fra Armando e Susana sembra andare a gonfie vele ma i due vengono interrotti dall’arrivo improvviso di Casilda che mette in forte imbarazzo la sarta che scappa via: ancora una volta sembra che i due non riusciranno a dichiararsi il loro amore. Genoveva ha forti sospetti sui motivi che spingono Felipe ad essere così felice negli ultimi giorni, dopo un periodo di grande tristezza, e non può che immaginare che dietro tutto questo ci sia Marcia. Così decide di affrontare direttamente l’avvocato e metterlo con le spalle al muro.

UNA VITA, DOVE SIAMO RIMASTI

Nelle ultime puntate di Una Vita, Felipe e Marcia sono a casa dell’avvocato e si baciano appassionatamente ma vengono sorpresi da Agustina che è rientrata in casa per prendere la cesta della spesa. Felipe si arrabbia moltissimo perché pensa che la domestica voglia spiarli e ricattarli ma Agustina afferma che manterrà il segreto, anche se li invita a riflettere bene su quello che fanno per non avere problemi. L’avvocato allora scoppia adirato e la manda via, subito dopo cerca di rassicurare Marcia dicendole che troveranno un altro posto dove vedersi, più sicuro e discreto. Quando la Sampaio torna alla pensione, trova una sorpresa: Santiago le ha comprato dei fiori e ha organizzato una cena solo per loro due. Marcia si sente molto in colpa per quanto il marito sta facendo per lei e vorrebbe ritirarsi nella sua stanza ma Santiago riesce a convincerla a restare per cena. Josè torna a casa e racconta a Bellita che ha parlato con il produttore e che ha letto il copione, che ha trovato molto bello. La moglie, allora, si sente tranquillizzata e spera che la figlia abbia un grande successo. La mattina dopo si radunano tutti al Nuovo Secolo e Rosina ha delle parole distensive nei confronti di Bellita e di Cinta.

Felipe e Marcia nei guai?

Marcelina viene a sapere da Jacinto che lui e Servante si sono introdotti di nascosto a casa dei Dominguez e lo sgrida moltissimo, dicendo al marito che con questa sciocchezza si è guadagnato l’Inferno. Ad assistere alla scena c’è Cesareo che raccoglie lo sfogo della fioraia quando il marito va via: allora Marcelina gli racconta quello che è successo e Cesareo promette alla donna di indagare a fondo. Agustina chiede scusa a Felipe per l’episodio del giorno prima e lo rassicura nuovamente che non dirà nulla, anche se per lei sarà molto difficile non dire nulla visto che non approva quello che sta facendo. L’avvocato è molto infastidito da questa ingerenza ma non ha modo di replicare poiché arriva Genoveva che, con la scusa dei contratti delle navi, vuole invitarlo a fare colazione insieme. Quando Felipe le dice che ha troppo da fare, la donna diventa molto sospettosa. Più tardi viene raggiunto da Marcia il quale gli racconta della sorpresa di Santiago della sera prima: la Sampaio si sente molto in colpa per quello che stanno facendo alle spalle del marito e dice che è meglio per loro non vedersi mai più. Rosina racconta a Carmen e Lolita che Susana è stata invitata a cena da Armando il quale ha prenotato tutto il locale e immagina che quella sarà l’occasione per il diplomatico di dichiararsi con Susana.



© RIPRODUZIONE RISERVATA