Una Vita/ Anticipazioni puntata oggi, 4 novembre: Ursula e Genoveva si vendicheranno?

Una Vita torna oggi pomeriggio con delle novità importanti, in primis la partenza di Genoveva. La vedova di Samuel ha annunciato il suo addio al quartiere ma, prima di farlo, si è presa un’altra porta in faccia da parte di Felipe. Partirà lo stesso o cercherà la vendetta come le consiglia di fare Ursula? La domestica è stata invitata a trovare un lavoro da un’altra parte ma nella puntata di oggi della soap spagnola scopriremo che la donna deciderà di seguire la sua padrona in capo al mondo annunciando alle domestiche e alle donne di via Acacias 38 che presto lascerà il quartiere per sempre proprio come la sua signora. Dall’altra parte c’è Emilio pronto a mettere in atto il suo piano, quello di far innamorare Angelinas di un altro ragazzo invitandola ad una passeggiata, cosa ne sarà davvero di lei a quel punto? Il pasticcere si libererà della sua promessa sposa a favore di Cinta oppure no? Lo scopriremo solo oggi pomeriggio quando Una Vita andrà in onda.

Una Vita, dove siamo rimasti

Nelle ultime puntate di Una Vita, il tema centrale è stato ancora Genoveva. La donna si è presentata a casa di Felipe per parlare con lui dei suoi sentimenti e, in particolare, per annunciare di aver deciso di lasciare il quartiere e il paese e iniziare un lungo viaggio visto che sicuramente adesso i soldi non le mancano. Prima di andare via ha firmato i documenti per far arrivare ai suoi vicini i rimborsi dei soldi che hanno investito e che il marito aveva portato via loro. Felipe sembra contento di questo epilogo ma continua a tenerla lontana e quando lei gli chiede un bacio o un abbraccio per salutarlo, lui si rifiuta. Un addio freddo e distaccato il loro, un saluto che Genoveva racconta poi alla sua domestica preoccupata per la sua sorte. Genoveva la invita a cercare lavoro altrove ma in quel momento qualcuno suona alla loro porta. La vedova di Samuel sa bene che non ha mai visite in questa casa, non dalle vicine, ma con sua grande sorpresa ecco che alla sua porta bussa Susana che ha un regalo di ringraziamento per lei, un fazzoletto con le sue iniziali. Antonito aiuta Emilio a mettere insieme un piano per liberarsi di Angelinas e quando lei e il padre tornano dal loro viaggio, il suo futuro sposo la invita a fare una passeggiata con i suoi amici con il consenso del suocero. Lei accetta ma non sa che in realtà lui vuole solo farle conoscere un altro uomo per liberarsi di lei. Ramon continua ad aiutare Servante e Fabiana con i loro problemi nella loro piccola pensione mentre Marcia è sconvolta alla notizia della partenza di Genoveva. Sarà finalmente libera?



