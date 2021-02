Una Vita/ Anticipazioni puntata oggi, 5 febbraio: Marcia dice addio a Felipe!

Una Vita, anticipazioni puntata oggi, 5 febbraio

Nella puntata di oggi, venerdì 5 febbraio, di Una Vita, Carchano si arrabbia moltissimo quando scopre Camino frugare fra le sue cose. Quando Cinta capisce che il produttore non ha assolutamente intenzione di tollerare ancora la presenza di Camino sul set, vorrebbe rinunciare a terminare le riprese del film ma Emilio insiste affinché la ragazza cambi idea. Susana ha deciso di lasciare Acacias perché si vergogna troppo di essere stata scoperta da Casilda mentre era in procinto di baciare Armando, il diplomatico però non è intenzionato a rinunciare a lei e così decide di dichiararle tutto il suo amore. Genoveva è sempre più gelosa perché è convinta che Felipe si stia frequentando di nascosto con Marcia. Per questo motivo decide di affrontare direttamente l’avvocato che però nega di avere ancora una relazione con la Sampaio.

Una vita, dove siamo rimasti

Nelle ultime puntate di Una Vita, Genoveva soffre perché teme che Felipe si stia frequentando con Marcia, per questo chiede ad Ursula di indagare e di chiedere discretamente ad Agustina. Alla Salmeron costa molto chiedere aiuto della sua domestica, che inizia davvero ad odiare, ma non sa più cosa fare per riuscire a riconquistare Felipe. Cinta si confida con Camino e le dice che, nonostante il padre sia convinto che Carchano non nasconda nulla di losco, in realtà non si fida perché quello che gira ogni giorno sembra non avere senso. La Pasamar, allora, pensa di avere un’idea illuminante per riuscire a venire a capo della situazione e così si offre di accompagnarla ancora una volta alle riprese. Sul set, in un momento in cui tutti sono andati via poiché il lavoro della giornata è terminato, Camino mette in atto il suo piano: inizia a frugare fra le cose di Carchano per scoprire qualcosa in più. Così prima trova un quaderno di appunti nel quale ci sono delle considerazioni del regista sul provino fatto dalle due ragazze e si evince chiaramente che per Don Alfonso la Dominguez non ha assolutamente capacità recitative. Poi trova un copione con la dicitura “definitivo” ma non ha modo di poterne leggere qualche pagina perché rientra improvvisamente Carchano.

Susana delusa da Armando e…

Susana va a trovare Rosina e Liberto per raccontare loro dell’invito di Armando. In un primo momento vorrebbe rifiutare la richiesta di cenare insieme ma, dopo che Rosina insiste con l’amica, alla fine l’ex sarta decide di accettare. Quando si presenta al Nuovo Secolo, si rende conto che lei e Armando sono gli unici ospiti del ristorante e vorrebbe andare via ma il diplomatico riesce a convincerla. Nel mezzo della cena Armando sta per dichiararsi, dicendole che è una donna magnifica, l’unica capace di riscaldargli il cuore; quando poi sta per baciarla, la sarta si rende conto che Casilda è nascosta in sala e li osserva e Susana scappa via per la vergogna. Anche la serata di Felipe riserva delle brutte sorprese. Marcia è andata a trovarlo a casa all’improvviso perché gli dice di aver bisogno di comunicargli una notizia importante. La Sampaio, con la morte nel cuore, gli confessa di amarlo moltissimo ma di non aver intenzione di andare avanti con la loro relazione clandestina perché non se la sente di continuare a tradire Santiago. Nonostante non lo ami, è sempre sua moglie e lui si sta comportando molto bene nei suoi confronti, si sta sacrificando moltissimo per farla stare bene e non ce la fa a deluderlo. Felipe piange e si dispera, la implora di non lasciarlo, ma la Sampaio è categorica e va via. Cesareo va a ritirare la sua divisa in Soffitta, lavata e stirata da Arantxa, e per sdebitarsi vorrebbe invitare la domestica a cena alla locanda di Fabiana ma lei rifiuta.



