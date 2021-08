Una vita/ Anticipazioni puntata oggi, 6 agosto: chi è Marcos, l’amico di Felicia?

Una vita, anticipazioni puntata oggi 6 agosto

Nella puntata di oggi, venerdì 6 agosto, della soap opera spagnola “Una vita” Felicia ha ritrovato un vecchio amico, Marcos, e sembra che i due abbiano un ottimo rapporto, visto che l’uomo non fa che riempirla di complimenti e parlare dei vecchi tempi. Quando, però, il nuovo arrivato le racconta che ha deciso di stabilirsi ad Acacias, la Pasamar si sente molto a disagio. Intanto Ildefonso cerca in Camino un po’ di affetto e comprensione ma la ragazza è molto fredda nei suoi confronti e questo lo fa soffrire. Cinta, invece, è felice di aver finalmente ritrovato suo fratello Julio e, sapendo che a breve si sposerà e passerà molto tempo lontana, vuole trascorrere momenti sereni in sua compagnia, anche trascurando il fidanzato Emilio. Cesareo è in carcere e Felipe lo va a trovare.

Una vita, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera “Una vita” Ildefonso va a trovare Camino e la trova in lacrime, con i bozzetti del vestito da sposa in mano. Il ragazzo capisce subito che Camino non desidera veramente sposarsi e le chiede se preferisce rimandare le nozze. La giovane Pasamar non ha modo di rispondere perché arriva sua madre. Camino dice a Ildefonso che il giorno del matrimonio sarà al suo fianco vestita di bianco e sarà un giorno molto felice. Intanto Felipe rinfaccia a Genoveva di non fidarsi di lei, ma la moglie lo ricatta dicendogli che se non cambia atteggiamento non gli farà vedere suo figlio, così l’avvocato decide di andare insieme al battesimo di Muncho. Più tardi l’avvocato va nel suo studio e incontra Laura, così le dà dei soldi per l’informazione che gli ha fornito sulla visita di Santiago. Poi le propone un accordo: se lei controllerà Genoveva per lui, verrà ricompensata.

Mentre Cesareo passeggia per le strade di Acacias in compagnia di Jacinto e Marcelina, che gli stanno raccontando del battesimo di Muncho, vengono fermati dal Commissario Mendez che mette in arresto il guardiano, con l’accusa di aver ucciso Marcia: a casa sua hanno trovato la medaglietta della ragazza. I Pasamar si preparano a uscire per raggiungere il teatro ed assistere allo spettacolo del tenore italiano con i biglietti che Ildefonso ha acquistato per tutti ma una visita inaspettata ritarda la loro uscita. Un uomo entra per un caffè ma Emilio avvisa che sono chiusi, Felicia riconosce la voce maschile e si gira di scatto: lei e il misterioso uomo si conoscono e si salutano con molto affetto.

