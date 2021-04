Una Vita/ Anticipazioni puntata oggi, 6 aprile: Santiago minaccia Genoveva

Una Vita, anticipazioni puntata oggi, 6 aprile

Nella puntata di oggi, martedì 6 aprile, di Una Vita, Jacinto ha capito che fra Cesareo e Arantxa è nata una storia d’amore e per questo motivo prende in giro i due amici nella speranza che confessino i sentimenti che provano l’uno per l’altra ma ottiene solo di farli innervosire. Ursula ricontatta nuovamente Santiago e lo informa che sa benissimo che il suo arrivo è stato voluto da Genoveva che si è messa d’accordo con Andrade. Se vuole che lei mantenga il silenzio, deve allearsi con la Dicenta contro la Salmeron, colpevole anche di non aver dato a Santiago il denaro del quale aveva bisogno per lasciare il quartiere. Intanto proprio la Salmeron trascorre con Felipe la serata al ricevimento reale. Poi, dopo essere rientrati a casa, confessa all’avvocato di aspettare un figlio suo. Camino è sempre più grata a Maite per le lezioni di pittura e per tutto quello che le sta insegnando, così si offre di posare per lei per un ritratto senza veli.

Una Vita, dove siamo rimasti

Nelle ultime puntate di Una Vita, Santiago confessa a Marcia di aver vinto tutti quei soldi grazie alle carte in una bisca clandestina. La Sampaio si arrabbia molto perché ricorda che lui le aveva promesso di lavorare sodo ma sempre in modo legale per garantire a loro due una vita migliore. Santiago le risponde che ha deciso di intraprendere quella strada solo per garantirle un futuro migliore ma il disprezzo che legge ora nei suoi occhi lo ha convinto a smettere immediatamente, visto che per lui non c’è nulla di più importante di trascorrere la vita insieme a sua moglie. Marcia lo perdona anche se non gli crede, come più tardi spiega a Cesareo. A renderla ancora più triste, poi, c’è la scena alla quale si trova ad assistere, ossia Felipe e Genoveva che elegantissimi e molto affiatati fra loro si recano al ricevimento a palazzo reale. L’argomento della festa alla quale la Salmeron è stata invitata è stato a lungo dibattuto dai signori di Acacias. Con questa succulenta notizia Rosina ferma in strada Maite che sta chiacchierando amichevolmente con Marcelina, dopo il pomeriggio trascorso insieme in soffitta. La Rubio, però, non trova nella pittrice terreno fertile per i pettegolezzi e se ne risente, accusandola di non avere tempo per le sue chiacchiere ma di trovarlo per stare con le domestiche. Poi le consiglia di astenersi da certe frequentazioni per non dare modo alla gente di sparlare ma Maite la zittisce in poche battute.

Bellita organizza una merenda a casa sua per introdurre Margarita nel suo gruppo di amiche: la moglie di Alfonso si sente molto a disagio fra loro ma non rinuncia all’occasione di mettere il solito medicinale nel caffè della del Campo. La sera prima a casa dei Dominguez c’era stato anche un litigio fra Cinta e Josè visto che entrambi si contendevano le attenzioni e il tempo di Arantxa: poiché Bellita è troppo presa da Margarita per occuparsi della sua famiglia, il marito e la figlia cercano le attenzioni della domestica che, però, è sempre più presa dalla sua frequentazione con Cesareo. Servante, invece, chiacchiera con Marcia mentre la ragazza fa le pulizie alla locanda. Da quando si è fatto realizzare un ritratto fotografico che ha appeso alla pensione Buena Noche, sogna un futuro come modello per la pittura e spera che Maite possa richiedere i suoi servigi. Anche Camino pensa alla pittrice, in particolare ricorda il momento di estrema vicinanza che hanno vissuto quando la nipote di Don Armando le ha mostrato il suo ultimo lavoro che ritrae due donne nude che si abbracciano. La madre, però, la sorprende mentre è seduta su una panchina a fantasticare ad occhi aperti e inizia a pensare che la figlia le nasconda qualcosa.

