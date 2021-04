Una Vita/ Anticipazioni puntata oggi, 7 aprile: Genoveva incinta ma Felipe..

Una Vita, anticipazioni puntata oggi, 7 aprile

Nella puntata di oggi, mercoledì 7 aprile, di Una Vita, Felipe è sconvolto perché non immaginava davvero che Genoveva potesse essere incinta. Da un lato il desiderio di avere quel figlio che non è mai riuscito ad avere dalla moglie lo rende felice, dall’altro questo figlio lo lega in modo indissolubile alla donna ma non se la sente di vivere pienamente questo amore perché sa di essere ancora innamorato di Marcia. Per questo si confida con Liberto in cerca di un consiglio ma il Seler lo stupisce con una raccomandazione che non si aspetta: deve sposare subito la Salmeron così da impedire che i vicini possano sparlare della situazione. Posare nuda per Maite sta avvicinando sempre di più Camino alla sua insegnante ed è evidente che fra di loro c’è una certa attrazione fisica tanto che alla fine fra le due scoppia la passione. Emilio e Felicia capiscono che la ragazza è innamorata ma pensano si tratti del rappresentante di vini con il quale ogni tanto si intrattiene a parlare Camino.

Una Vita/ Anticipazioni puntata oggi, 6 aprile: Santiago minaccia Genoveva

Una Vita, dove siamo rimasti

Nelle ultime puntate di Una Vita, Arantxa e Cesareo provano in tutti i modi a non far capire agli altri domestici della soffitta che si stanno frequentando ma i dubbi di Jacinto si fanno più insistenti. Il guardiano vorrebbe frequentare la domestica basca alla luce del sole ma Arantxa è troppo timida e ancora non vuole. Quando la domestica torna a casa, Josè le propone di aiutarlo a provare la parte e Cinta fa di tutto per convincere i due ad uscire di casa, offrendosi anche di pulire lei al posto della domestica. Il suo piano, infatti, è quello di avere la casa libera per poter invitare Emilio. Quando il Pasamar arriva a casa, dice subito alla fidanzata che vorrebbe che il loro rapporto diventasse più intimo, trascorrendo qualche ora come marito e moglie. Cinta fa finta di volerlo accontentare, poi arriva in sala in camicia da notte. Fra i due la passione sembra salire ma torna a casa all’improvviso Arantxa che caccia via Emilio e sgrida Cinta, colpevole di aver organizzato tutto questo alle sue spalle. Camino si reca allo studio di Maite e le chiede di poter essere la modella di uno dei suoi dipinti. In un primo momento la pittrice rifiuta per paura delle conseguenze, poi quando la Pasamar promette di non dirlo a nessuno, accetta e la giovane si spoglia nuda per farsi ritrarre nella sua più intima bellezza.

Una Vita/ Anticipazioni puntata 3 aprile: scoppia la passione tra Maite e Camino?

Qualche ora prima proprio la nipote di Don Armando aveva deciso di mettere le cose in chiaro con le sue vicine e per questo aveva chiesto a Rosina di organizzare una riunione a casa sua invitando Lolita, Rosina e anche Agustina. Davanti ad una platea così eterogenea, la pittrice dichiara che per lei non esistono differenze di casta e che ama trascorrere il suo tempo sia con i domestici che con le signore perché per lei sono tutte persone, indipendentemente dai soldi e dai ruoli. Reputa, inoltre, che siano le signore a sbagliare quando dicono che le domestiche devono stare al loro posto, ma non per questo glielo rinfaccia oppure cerca di far cambiare loro idea. Quando va via, le signore con Rosina in testa sono davvero sconvolte e chiedono un parere anche ad Agustina che è della stessa opinione delle signore. Solo Lolita pensa che Maite abbia ragione. Felipe e Genoveva tornano a casa dopo una serata davvero molto entusiasmante al ricevimento reale e l’avvocato scherza molto sul fatto di essere stato l’uomo più invidiato della serata, per la donna che aveva al suo braccio. La Salmeron, però, ha una notizia importante da dargli: pensa di essere incinta.

LEGGI ANCHE:

Una Vita/ Anticipazioni puntata oggi, 2 aprile: Camino modella per Maite

© RIPRODUZIONE RISERVATA