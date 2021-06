Una vita/ Anticipazioni puntata oggi, 7 giugno: Liberto indaga su Maite e Camino

Una vita anticipazioni puntata oggi, 7 giugno

Nella puntata di oggi, lunedì 7 giugno, della soap opera spagnola “Una vita”, Genoveva approfitta del malore che ha avuto e del rischio di perdere il bambino per chiedere nuovamente al fidanzato di abbandonare la difesa di Marcia. I Dominguez si accordano per trattare male Arantxa al fine di farsi dire che cosa la turba tanto. Emilio ha scoperto che Julio si aggira ancora per il quartiere e fa sempre più domande su José, quindi teme che possa avere delle brutte intenzioni e decide di tendergli una trappola insieme ad Antonito. Liberto è ancora molto turbato dalle effusioni fra Maite e Camino alle quali ha assistito, così decide di andare da un medico per avere un parere sulla questione e poi decidere come comportarsi. Rosina ha capito che il marito è preoccupato per qualcosa ma l’uomo le mente sui veri motivi, dicendo semplicemente di aver avuto alcuni ripensamenti sulla galleria d’arte. Camino, non sapendo quello che sta per accadere, è molto felice perché avrà più occasioni per vedere la pittrice.

Una vita, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti di “Una vita” Bellita ricomincia a mangiare con gusto. L’intera famiglia Dominguez è però molto preoccupata per Arantxa che si comporta in modo strano e piange spesso. Cinta vorrebbe chiederle di accompagnarla nella tournée che dovrebbe fare in Argentina ma, vedendo che la donna scoppia in lacrime a tale richiesta, decide di lasciar perdere e concentrarsi nella sua carriera artistica spagnola e solo dopo provare anche in America Latina. Intanto Julio continua a fare domande su José e a farne le spese è Lolita che si lascia scappare qualche dettaglio in più sull’avvelenamento della Del Campo, venendo prontamente rimproverata da Antonito. In realtà la ragazza, ormai a poche settimane dal parto, è molto spaventata e chiede a tutte le donne del quartiere se si tratta di un’esperienza dolorosa, ricevendo solo vaghe risposte. Felicia ha una sorpresa per Camino: al suo ritorno da un giro di commissioni nel quartiere, la ragazza trova al ristorante sua madre e Maite insieme. La Pasamar dice alla figlia di voler parlare della sua relazione con la pittrice e per un attimo le due donne hanno un brivido di paura, pensando di essere state scoperte. In realtà semplicemente Felicia è stata persuasa da Idelfonso a permettere a Camino di proseguire con le lezioni di pittura, a condizione però che avvengano solo al Nuevo Siglo e che non intralcino il suo lavoro.

Genoveva riceve una lettera postuma di Ursula nella quale le racconta del suo piano per far sì che sia lei che Marcia e Felipe abbiano una severa punizione che metta fine, in un modo o nell’altro, alle loro vite. Spaventata dalla mente diabolica della domestica, la Salmeron ha un malore e sviene. Viene soccorsa da Agustina e Casilda. Intanto Felipe è impegnato nel trovare le prove che scagionino Marcia. La Sampaio in carcere riceve la visita di Casilda alla quale confessa dell’abbraccio scambiato qualche giorno prima con l’avvocato e della sensazione di protezione che ha subito sentito. Non riesce, però, ad andare oltre perché prova grandi sensi di colpa nei confronti di Santiago il quale, insieme a Felipe, sta facendo di tutto per riuscire a farla scagionare. Intanto Servente sta per spendere una fortuna per farsi incidere il suo stemma di famiglia.

