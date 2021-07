Una vita/ Anticipazioni puntata oggi, 7 luglio: chi è la misteriosa Laura?

Una vita anticipazioni puntata di oggi, 7 luglio

Nella puntata di oggi, mercoledì 7 luglio, della soap opera spagnola “Una vita” Genoveva trova un accordo con Felipe che consente a sua moglie di cercare una nuova domestica per il piano nobiliare. La Salmeron decide così di assumere Laura, una ragazza molto carina e sveglia che fin da subito mostra un certo interesse nei confronti del padrone di casa. Emilio e Cinta hanno deciso che non vogliono più attendere ma desiderano sposarsi subito. Non sanno, però, come comunicare la notizia ai Dominguez, anche perché Bellita è molto presa dalla ricerca della nuova domestica. Tuttavia decide di dare una possibilità ad Alodia e acconsente alla sua assunzione. Felicia pensa che se Camino sposerà Ildefonso, tutte le sue fantasie su Maite svaniranno. Esorta quindi il ragazzo a non arrendersi, dicendogli che sicuramente la figlia accetterà la sua proposta di matrimonio. Poi parla con Camino per convincerla che si tratta di un’opportunità che non si può rifiutare e la spinge a parlare con il marchesino.

Nelle puntate precedenti della soap opera “Una vita” Susana e Armando tornano finalmente ad Acacias dopo un lungo viaggio diplomatico e l’ex sarta vuole essere aggiornata su tutti gli avvenimenti del quartiere successi in sua assenza. Rosina e le altre signore del palazzo le raccontano delle nozze di Genoveva e della morte di Ursula ma evitano di dirle che la sua nipote acquisita è stata arrestata per atti osceni e le raccontano che è dovuta partire improvvisamente per un viaggio di lavoro. L’idea di Liberto è quella di trovare il momento giusto per parlare prima con Armando e poi con la zia. Per questo motivo si arrabbia molto quando viene a sapere da Camino che è andata di nuovo in prigione per poter parlare con Maite ma di non essere riuscita a ottenere un colloquio. Intanto la Salmeron organizza una merenda a casa sua per comunicare a Susana e alle altre amiche che è in attesa di un bambino da Felipe, anche se mente sulle date per non far capire che la gravidanza è iniziata prima del matrimonio. Ildefonso si reca al Nuevo Siglo per parlare con Camino, visto che dopo che le ha consegnato l’anello non ha più avuto una risposta alla sua proposta di matrimonio. Incontra invece Emilio che prova a preparare il marchesino a un rifiuto da parte della sorella, dicendogli che in questo particolare momento della sua vita la ragazza non è in grado di prendere decisioni così importanti per il suo futuro.

José, per accontentare le richieste del figlio illegittimo, organizza un colloquio di lavoro fra Bellita e sua cugina Alodia. La ragazza è molto rustica e durante la chiacchierata con la Del Campo commette alcune gaffe che spingono Bellita a non prendere in considerazione la sua candidatura. Agustina racconta a Fabiana che Genoveva le ha fatto chiaramente capire che non è più adatta a ricoprire il ruolo di cameriera del piano nobiliare ma che Felipe le ha proposto di restare a lavorare solo nel suo vecchio appartamento come assistente personale. Mentre l’anziana domestica vorrebbe ritirarsi in convento oppure utilizzare i suoi risparmi per trasferirsi in un posto dove il costo della vita è più basso, Fabiana la spinge a provare la soluzione proposta dall’avvocato e decidere di ritirarsi in un secondo momento. Agustina non ha però il tempo di rispondere perché le viene consegnata una lettera: quando la apre si rende conto che contiene un messaggio scritto con il sangue che dice “vieni” e che non è firmato. Santiago, pronto per lasciare per sempre Acacias, è intento a preparare i bagagli quando Servante gli consegna un messaggio. Dopo aver letto la missiva l’uomo inizia ad agitarsi molto, raccoglie le sue ultime cose e lascia in fretta e furia la pensione.

