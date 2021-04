Una Vita/ Anticipazioni puntata oggi, 8 aprile: Ursula minaccia Genoveva e…

Una Vita, anticipazioni puntata oggi, 8 aprile

Nella puntata di oggi, giovedì 8 aprile, di Una Vita è finalmente la sera della prima di Josè ed è un davvero grande successo, tanto che i giornali iniziano a parlare molto bene delle sue doti di attore. Allo spettacolo è presente anche Margarita la quale si incontra con un uomo misterioso con il quale si scambia un cenno di intesa. Fra Maite e Camino la situazione precipiterà e scoppierà finalmente la passione che hanno represso troppo a lungo fra di loro. Subito dopo, però, la pittrice si pentirà e lascerà la città: Camino si dispererà ma in realtà si tratta di un viaggio di lavoro e la donna farà a breve ritorno ad Acacias. Ursula minaccia nuovamente Genoveva, dicendo di avere una carta in più in mano per ottenere dalla Salmeron quello che desidera. Anche se dissimula la sua preoccupazione, in realtà Genoveva sembra prendere molto sul serio la minaccia della domestica.

Una Vita/ Anticipazioni puntata oggi, 7 aprile: Genoveva incinta ma Felipe..

Una Vita, dove siamo rimasti

Nelle ultime puntate di Una Vita, Camino ha posato per la prima seduta con Maite e l’esperienza ha lasciato un segno indelebile nelle due donne. Mentre la pittrice continua a riguardare le immagini che ha tratteggiato nei bozzetti, Camino invece fantastica ad occhi aperti su quello che potrà accadere fra loro. Emilio si rende conto che la sorella ha la testa fra le nuvole e, anche influenzato dal giudizio di Cinta, inizia a pensare che la ragazza possa essere interessata al ragazzo che fa il rappresentante dei vini. Il discorso fra Cinta ed Emilio, però, vira presto sul discorso di ciò che è accaduto il giorno prima a casa Dominguez con Arantxa. La domestica, dopo averla sgridata, ha comunque deciso di non dire nulla ai suoi genitori. La decisione della basca è legata anche al fatto che in famiglia comunque c’è una sorta di disinteresse generale: José è preso dalle prove generali del suo spettacolo, Cinta dalle prove di ballo e Bellita dalla sua amicizia con Margarita. Proprio la moglie di Alfonso continua a mettere nel the della Del Campo un medicinale che la sta rendendo ogni giorno un po’ più debole. Tuttavia nessuno sembra accorgersi di quello che la donna sta facendo. Intanto Arantxa racconta agli inquilini della soffitta che lei e Cesareo si frequentano così tanto perché gli sta insegnando a ballare.

Una Vita/ Anticipazioni puntata oggi, 6 aprile: Santiago minaccia Genoveva

Felipe scopre della gravidanza e…

Genoveva dice a Felipe che potrebbe essere incinta ma l’avvocato non ha la reazione che la donna spera. Dietro insistenza della Salmeron, Felipe dice di essere felice della gravidanza ma di essere preoccupato per le chiacchiere. Il giorno dopo Felipe raggiunge i suoi amici alla locanda di Fabiana e qui incrocia Marcia, provando il solito tuffo al cuore quando la vede. Poi racconta agli amici del successo che è stata la serata al ricevimento reale. Solo quando resta da solo con Liberto, l’avvocato riesce a dire liberamente quello che pensa: il suo cuore appartiene ancora a Marcia e non riesce a dimenticarla. Il Seler, però, lo invita a mettere i piedi per terra e a capire quello che si deve fare in questi casi e cioè sposare Genoveva per evitare le chiacchiere e lasciare che Marcia viva la sua vita, visto che è una donna sposata e che la loro storia non potrà mai avere un lieto fine. La Salmeron, invece, è a casa e rimugina su quello che Felipe ha davvero provato quando ha saputo della gravidanza, poi riceve la visita inaspettata di Santiago, il quale è molto preoccupato per la conversazione che ha avuto con Ursula. Genoveva non è tanto preoccupata perché la Dicenta sa che l’uomo è arrivato in Spagna per merito suo ma inizia ad agitarsi quando viene a sapere che sarebbe stato lo stesso Andrade a confessarle tutto.

Una Vita/ Anticipazioni puntata 3 aprile: scoppia la passione tra Maite e Camino?





© RIPRODUZIONE RISERVATA