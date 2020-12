Una Vita/ Anticipazioni puntata oggi, 8 dicembre: Felipe a villa Andrade…

Una Vita, anticipazioni puntata oggi, 8 dicembre

Una Vita torna in onda anche oggi, 8 dicembre, su Canale5. Nonostante le feste le soap non si sono fermate a differenza di quanto è successo con Uomini e donne, e anche oggi i protagonisti e gli abitanti di Acacias 38 avrà modo di sconvolgere il pubblico a colpi di liti, trash e misteri. In particolare, quello che più sembra pronto a finire nei guai è ancora una volta Mauro. L’ispettore è tornato e si è trovato subito coinvolto nella vita dell’amico Felipe che gli ha chiesto aiuto per cercare di capire che fine ha fatto la sua Marcia dopo aver scoperto che non è andata via di sua spontanea volontà. Nella nuova puntata di Una Vita, Felipe si presenta alla villa di Andrade mettendo in serio pericolo il piano di Mauro. I due stanno continuando a mentire ma i sentimenti dell’avvocato rischiano di far fallire tutto tanto che l’ispettore si trova costretto a rimediare alla intemperanza dell’amico. Come andrà a finire per loro?

Una Vita, dove siamo rimasti

Una Vita continua a mietere successi e mentre gli ascolti rimangono stabili per Felipe le cose non si mettono molto bene. Il bell’avvocato ha perso la sua Marcia nei giorni scorsi e non per sua volontà, come ha pensato all’inizio, ma perché qualcuno ha contribuito a farla sparire, ma chi? A correre in suo soccorso è proprio l’amico Mauro che in questi giorni si è spinto fino ai bassifondi per indagare su quanto è successo a Marcia decidendo di seguire la pista Cesar Andrade visto che ha scoperto che l’uomo possiede una villa dove sembra ci sia un traffico di donne. Le parole del Commissario Mendes hanno fatto capire a Felipe quello che ha in testa il suo amico e così si spinge fino alla villa rischiando di rovinare tutto convinto di trovare la sua Marcia. Dall’altra parte, invece, Antonito e Ramon si mettono insieme per riflettere su quello che è successo in casa alle loro donne. In particolare, l’imprenditore ha chiesto al figlio se anche lui ha notato qualcosa di strano e a quel punto sembrano concordi nel dover agire per fermare Carmen e Lolita prima che sia troppo tardi. Liberto comunica a Genoveva che si occuperà lui della parte legale del loro accordo e non più Felipe.



© RIPRODUZIONE RISERVATA