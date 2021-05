Una vita/ Anticipazioni puntata oggi, 8 maggio: chi è davvero Santiago?

Una vita, anticipazioni puntata oggi, 8 maggio

Nella puntata di oggi, sabato 8 maggio, di Una Vita, quando Emilio viene a sapere che Bellita è stata avvelenata decide di confessare i suoi sospetti e così racconta di quello che ha visto fare a Margarita e della boccetta che ha perso dopo essere scappata. Il Dominguez decide di far analizzare il contenuto della fiala per scoprire cosa sia. Santiago decide finalmente di raccontare la verità a Marcia: non è suo marito ma il suo fratello gemello, ingaggiato da Andrade per far saltare il matrimonio fra la Sampaio e l’avvocato. Le confessa, però, di essersi realmente innamorato di lei e le chiede di restare insieme nonostante ora lei sappia la verità. Fra Camino e Felicia scoppia un violento litigio e la madre schiaffeggia la ragazza che per reazione fugge via e si rifugia dalla pittrice. Solo grazie all’intercessione di Maite che la rassicura, la giovane decide di ritornare a casa sua, avvisando però sua madre che è l’ultima volta che le usa violenza perché la prossima volta se ne andrà via per sempre.

Una Vita/ Anticipazioni puntata oggi, 7 maggio: Casilda e Jacinto ricchi?

Una vita, dove siamo rimasti

Nelle ultime puntate di Una Vita, Emilio vede sua madre molto nervosa e prova a chiederle che cosa abbia. Dopo diverse insistenze la donna alla fine confessa che è preoccupata per Camino perché il giorno prima madre e figlia hanno avuto una discussione e ora la Pasamar pensa che sia tutta colpa di Maite che ha messo alla ragazza troppi grilli per la testa. A questa conversazione ha assistito anche Cesareo che, non appena Felicia resta da sola, prende il coraggio per confessarle quello che sa e che fino ad ora ha taciuto: Camino frequenta di nascosto Maite. La donna è talmente arrabbiata che decide di andare subito a parlare con la pittrice. Si reca quindi all’atelier e affronta la nipote di Don Armando dicendole che deve lasciare in pace sua figlia perché sa perfettamente che, in barba a quanto le aveva promesso, ha ricominciato a dare lezioni di nascosto alla figlia. Questa volta, però, Maite ribatte dicendole che non ha fatto nulla per nuocere alla ragazza e che comunque da madre dovrebbe imparare ad accettare i desideri della figlia. Non è l’unico evento negativo della giornata per la pittrice che poche ore prima aveva dovuto affrontare anche Rosina che ha fa irruzione in casa sua convinta di trovarla in atteggiamenti compromettenti di Liberto. In realtà il Seler e la pittrice stanno progettando di aprire una galleria d’arte insieme.

Una vita/ Anticipazioni puntata oggi, 6 maggio: Bellita avvelenata!

Bellita desta preoccupazioni e…

Genoveva è felice perché finalmente Felipe sembra essere più affettuoso nei suoi confronti, soprattutto appare davvero felice per la gravidanza. La Salmeron, però, ha una brutta notizia. Quando resta sola alla sua porta bussa Ursula che le dice che ha una notizia importante per lei: Santiago Becerra in realtà è morto e l’uomo che si spaccia per lui non è altro che un impostore. La Salmeron all’inizio non ci crede, poi capisce che se questa cosa è vera e Marcia non è più sposata ma libera di stare con chi vuole, le sue imminenti nozze con l’avvocato possono essere seriamente in pericolo. A casa Dominguez sono tutti preoccupati per Bellita che ha di nuovo la febbre e sembra che nessun rimedio sia efficace. Mentre Josè e Arantxa provano a convincere Cinta ad avere fiducia nella guarigione della madre, arrivano i risultati delle analisi della Del Campo: la donna è stata avvelenata ripetutamente nelle ultime settimane. Casilda e Jacinto hanno una piacevole sorpresa perché i numeri che la zia Anita ha dato loro in sogno si rivelano vincenti visto che si aggiudicano un premio minore della lotteria. Jacinto decide di utilizzare i soldi vinti per curare i denti di Marcelina.

LEGGI ANCHE:

Una Vita/ Anticipazioni puntata oggi, 5 maggio: Maite e Liberto...

© RIPRODUZIONE RISERVATA