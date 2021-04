Una Vita/ Anticipazioni puntata oggi, 9 aprile: Camino e Maite, amore proibito?

Una Vita, anticipazioni puntata oggi, 9 aprile

Nella puntata di oggi, venerdì 9 aprile, di Una Vita, fra Maite e Camino l’attrazione è sempre più forte. Mentre lei sta posando nuda per la pittrice, fra le due scoppia nuovamente la passione ma la nipote di Don Armando si blocca sul più bello. Pur ammettendo di sentirsi molto attratta da lei, le confessa che non se la sente di vivere questo rapporto e le chiede di andare via. Poi il giorno dopo sparisce, facendo disperare Camino che è sempre più di cattivo umore e scontrosa con tutti. Felicia ed Emilio pensano addirittura che il suo atteggiamento sia legato ad una delusione d’amore, magari perché il rappresentante di bevande che incontra sempre non ricambia i suoi sentimenti. Felipe, sempre preoccupato per le condizioni di Marcia, le trova un lavoro come domestica all’ambasciata brasiliana. Avendo paura che lei possa rifiutare l’offerta, se lei scoprisse che l’intercessione è dell’avvocato, prega Liberto di far finta che si tratta di un suo contatto e di andare a parlare con la Sampaio di questo potenziale lavoro.

Una Vita, dove siamo rimasti

Nelle ultime puntate di Una Vita, Cinta vuole parlare in privato con Arantxa perché vorrebbe convincerla a non dire ai suoi genitori quello che è successo con Emilio mentre loro non erano presenti. La domestica prima è titubante, poi accoglie la richiesta della ragazza ma non prima di essersi fatta promettere che non inviterà mai più Emilio a casa quando non c’è nessuno di loro. Quando la Dominguez riferisce questo accordo a Emilio, al Pasamar non resta che accettare la decisione. Gli effetti della promessa, però, si dimostrano immediatamente alla prima dello spettacolo di José, visto che la basca si mette fra i due fidanzati per evitare che si prendano anche solo la mano. Nel pomeriggio la donna aveva spiegato a Cesareo il suo piano: darà lezioni di ballo a tutti i domestici per poter trascorrere più tempo con lui, senza destare sospetti. Allo spettacolo assiste anche Margarita, invitata da Bellita, la quale nel pomeriggio aveva tentato ancora una volta di mettere qualcosa nel the della Del Campo senza, però, riuscirci, grazie all’intervento di Arantxa. La moglie di Alfonso è evidentemente invidioso dal successo della famiglia di Bellita ma cerca di dissimulare il suo livore per non rovinare i suoi piani. All’interno del teatro, poi, si introduce un uomo misterioso che scambia con Margarita un cenno di intesa.

Marcia gelosa di Felipe scoppia in lacrime ma..

Marcia è nella sua camera della pensione Buena Noche e legge l’articolo del giornale in cui si parla di Felipe e Genoveva. Vedere la foto di loro due abbracciati la fa scoppiare in un pianto disperato ma proprio in quel momento entra Santiago che capisce subito che c’è qualcosa che non va, soprattutto dopo aver trovato il giornale. Accusa la moglie di non fare nulla per ricompensarlo per i sacrifici che sta facendo per lei e di non apprezzare il suo amore, non riuscendo a levarsi Felipe dal cuore. Marcia gli chiede scusa e gli giura che lo apprezza molto e che prima o poi i sentimenti che ha per l’avvocato spariranno. Camino va alla sua lezione di pittura e chiede alla pittrice di poter vedere il ritratto che le sta facendo. Maite accetta e la visione di quel dipinto scatena forti emozioni nella Pasamar che decide di lanciarsi e baciare la sua insegnante che risponde con passione. Liberto e Rosina, intanto, discutono proprio della pittrice: la Seler non è più convinta di volerla frequentare perché non è d’accordo con le sue idee liberali ma il marito la invita a non focalizzarsi troppo su queste diversità visto che a breve la pittrice, portate a compimento le sue cose, andrà via e tornerà a Parigi, la sua città.

