Una Vita/ Anticipazioni puntata oggi, 9 febbraio: Felipe mente ma Genoveva…

UNA VITA, ANTICIPAZIONI PUNTATA OGGI, 9 FEBBRAIO

Le anticipazioni di Una Vita di oggi, 9 febbraio, parlano della brutalità e delle macchinazioni di Carchano. Dopo tanti dubbi e perplessità da parte di molti, a cominciare da Josè e finire a Camino, ecco che il film, bello e pronto, sarà proiettato oggi davanti ai signori del quartiere e sarà a quel punto che verrà fuori quali erano le vere intenzioni del sedicente regista che ha preso di mira Cinta e che oggi la riempirà di ridicolo mandando su tutte le furie i suoi genitori. Ma cosa succederà di preciso? La proiezione del film lascerà tutti sconvolti perché alla fine le immagini vorranno solo sottolineare il fatto che il personaggio, che scopriremo si chiama Bellita, è solo una artista arrivista, che ha fatto strada senza avere talento solo al fatto che è una grande spudorata. Quella che ha messo insieme in immagini Carchano è solo una visione offensiva di Bellita Del Campo e alla fine l’offesa e l’attacco arriverà forte e chiaro con buona pace di Josè pentito di aver riposto in lui tanta fiducia.

UNA VITA, DOVE SIAMO RIMASTI

Nelle ultime puntate di Una Vita, infatti, in molti si sono recati da Carchano pronti a scoprire la verità e capire cosa stava succedendo sul set del suo film. Camino aveva mille dubbi e ha invitato Cinta ad andare a fondo, a chiedere un copione ma il mistero è rimasto fino a che non è arrivato il momento della proiezione in onda proprio oggi pomeriggio. Camino parla delle sue preoccupazioni al fratello che prova a tranquillizzarla un po’ soprattutto adesso che tutto è stato fatto, ma come reagirà dopo la visione delle immagini girate in queste settimane? Dall’altro lato abbiamo le questioni di cuore, da un lato Felipe e dall’altro Susana. Il primo ama ancora la sua bella Marcia e l’ha incontrata di nascosto ma sa bene che le cose non possono continuare così. Genoveva prova ad indagare ma Felipe continua a negare di aver visto la sua promessa sposa o di averla baciata come invece le ha raccontato Ursula.

Genoveva pronta per il suo Piano B…

Naturalmente Genoveva non crederà alle parole di Felipe e proverà a passare avanti con un piano B. E Susana? La donna è ancora in balia del suo bell’Armando che, proprio come richiesto dai tempi che vivono, si presenta a casa di Liberto per parlare delle intenzioni che ha nei confronti della zia ottenendo così il benestare dell’amato nipote. La sarta, dal canto suo, continua ad avere mille dubbi e nonostante il riavvicinamento al suo Armando, quando lui le chiede di andare insieme ad un evento in mezzo agli altri signori del quartiere, ecco che lei si tira indietro mettendo tutto in dubbio.





© RIPRODUZIONE RISERVATA