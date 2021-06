Una vita/ Anticipazioni puntata oggi, 9 giugno: Rosina chiede aiuto a Felicia

Una vita, anticipazioni puntata oggi 9 giugno

Nella puntata di oggi, mercoledì 9 giugno, della soap opera spagnola “Una vita”, Rosina cerca di coinvolgere più persone a partecipare all’inaugurazione alla mostra di Maite, anche Felicia. La donna ha consentito alla figlia Camino, vista la sua passione per l’arte, di continuare a studiare con la pittrice, La considerazione di Felicia, nonché proprietaria del Nuovo secolo, nel quartiere di Acacias conta parecchio. Per questo motivo Rosina le chiede di parlare dell’imminente inaugurazione ai propri clienti, così da partecipare.

Una vita/ Anticipazioni puntata oggi, 8 giugno: Julio è il figlio illegittimo di José

Una vita, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti di “Una vita” Julio Exposito, ha iniziato a indagare nel quartiere di Acacias, facendo domande a chiunque sulla famiglia dei Dominguez e ottenendo un autografo dall’attore. Antonito ed Emilio scoprono che Julio è in licenza per dare assistenza a una sua zia, che però in realtà non esiste! I due amici insospettiti dal giovane, cominciano anche loro a cercare qualche informazione, nel tentativo di trovare qualche cosa in merito all’ossessione per i Dominguez. Quando il Palacios e il Pasamar lo affrontano, il giovane svuota il sacco. Emillio scopre che il giovane sa qualcosa di molto sconvolgente. Infatti Julio custodisce già da diverso tempo un enorme segreto capace di rovinare tutti gli equilibri della famiglia Dominguez. Sotto consiglio di Antonito, Emilio deciderà di prendere in disparte il suocero per raccontargli cosa ha scoperto dal giovane che già da diversi giorni si aggira nel quartiere di Acacias.

Una vita/ Anticipazioni puntata oggi, 7 giugno: Liberto indaga su Maite e Camino

Tra qualche ora si svolgerà l’inaugurazione della mostra finanziata proprio da Rosina e Liberto. Rosina si dimostra impaziente di vedere le opere di Maite, invece Liberto ha paura che le opere rivelino la sua relazione con Camino. Nonostante tutti i pregiudizi dettati dalla gelosia, Maite accetta di andare avanti con la galleria, così da vendere tutte le opere realizzate, per recuperare il grosso investimento effettuato. L’unico intento della pittrice è quello di recuperare il denaro speso, infatti quando Liberto mostrerà di avere qualche ripensamento, Rosina procede con l’inaugurazione così da poter chiudere lo studio che tanti pensieri e preoccupazioni stanno creando a Liberto.

LEGGI ANCHE:

Una Vita/ Anticipazioni puntata oggi, 5 giugno: Camino e Maite finalmente libere?

© RIPRODUZIONE RISERVATA