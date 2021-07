Una vita/ Anticipazioni puntata oggi, 9 luglio: Don Armando dalla parte di Maite

Una vita anticipazioni puntata di oggi, 9 luglio

Nella puntata di oggi, venerdì 9 luglio, della soap opera spagnola “Una vita” la nuova domestica di casa Salmeron desta non pochi dubbi. Fabiana non si fida di lei perché fa troppe domande su Felipe e Marcia; Genoveva invece è convinta che Laura conosca già il commissario Mendez ma la ragazza nega tutto. La Sampaio vorrebbe raccontare a Felipe tutto quello che è successo con Santiago e Genoveva, ma quando si reca a casa sua si imbatte proprio nella Salmeron con la quale ha un’accesa discussione. La moglie dell’avvocato allora finge di cadere per le scale e incolpa proprio la rivale di essere stata la responsabile del suo incidente. Don Armando, in visita a Maite in carcere, dice alla nipote che anche se non è d’accordo con il suo stile di vita e le scelte che ha fatto comunque non le farà mancare il suo appoggio e l’aiuterà ad uscire di prigione. Intanto sua moglie Susana viene a sapere del tutto casualmente dell’arresto della nipote acquisita.

Una vita, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera “Una vita” Armando viene a sapere da Liberto che sua nipote è stata arrestata per aver irretito una ragazza e confessa all’amico di essere già a conoscenza delle inclinazioni sessuali della nipote ma di non aver mai dato troppo peso alla cosa. Poi si reca in prigione dalla pittrice per capire che cosa sia successo. Durante il colloquio Maite rivela allo zio che dietro tutto questo c’è lo zampino di Felicia Pasamar. Camino intanto aspetta con ansia notizie e si reca a casa Seler per sapere se lo zio della pittrice ha acconsentito ad aiutarla. Cinta ed Emilio parlano della prossima tournée che la ragazza si troverà ad affrontare e il fidanzato le confessa di non poter sopportare una nuova separazione, così le propone di sposarsi immediatamente così la prossima volta potranno viaggiare insieme come marito e moglie. Cinta accetta.

Laura inizia a lavorare nella casa del piano nobile. Genoveva assiste all’incontro fra la cameriera e il commissario Mendez, il quale le dice di essere sicuro di averla già incontrata prima. Mendez ha voluto interrogare nuovamente la padrona di casa perché è sempre più convinto che la donna sia coinvolta nell’omicidio di Ursula o che comunque abbia incaricato qualcuno di eseguire materialmente l’omicidio ma purtroppo non ha ancora le prove dei suoi sospetti. Anche la nuova domestica di casa Dominguez, Alodia, ha preso servizio e sia lei che Laura si recano in soffitta per trasferirsi nella propria stanza. L’incontro delle due non è dei più felici visto che Laura dimostra una certa arroganza e anche Casilda se ne rende conto e ha un battibecco con lei. Il piccolo Moncho continua a piangere incessantemente e a non far dormire nessuno, così Carmen e Lolita implorano Ramon di lanciare l’urlo che ha imparato da Jacinto, sperando che l’intonazione sia finalmente quella giusta e il neonato si calmi. Il tentativo inizialmente sembra andare a buon fine ma dopo qualche minuto Muncho ricomincia a piangere disperato.

