Una Vita/ Anticipazioni puntata serale 14 settembre: Diego uccide Samuel?

ANTICIPAZIONI UNA VITA 14 SETTEMBRE 2019

Una Vita non si ferma e, oltre al consueto appuntamento quotidiano, torna in onda oggi, sabato 14 settembre, in prima serata su Rete 4, con una nuova puntata serale. Al centro del nuovo appuntamento con la soap opera spagnola ci sarà Diego, deciso a liberarsi definitivamente del fratello Samuel che ha sempre tramato alle sue spalle. Con il consenso di Blanca, Diego ucciderà Samuel? Problemi di cuore, invece, per Lolita e Flora che saranno alle prese con Antonito e Pena, sempre più latitanti nei confronti delle fidanzate. Andranno decisamente meglio, invece, le cose per Leonor mentre per Arturo e Silvia, la felicità che sembra ormai ad un passo, rischia di svanire per sempre, ma cosa accadrà esattamente nella nuova puntata? Andiamo a scoprire tutte le anticipazioni.

UNA VITA: DIEGO UCCIDE SAMUEL? BLANCA FERMA TUTTO

Dopo averci pensato, Blanca, dopo la confessione su Samuel, decide di accettare la scelta di Diego di liberarsi definitivamente di Samuel. La figlia di Ursula, cosù, acconsente a lasciare che Diego, armato di pugnale, raggiunga il fratello per mettere fine alla sua vita. Diego, così, con una scusa fa visita a Samuel e si prepara ad accoltellarlo, ma l’arrivo di Blanca fa saltare tutto. Blanca, inoltre, comunica a Samuel che acconsente a battezzare Moises. Dopo la celebrazione del battesimo, Carmen riporta il bambino in ospedale dove, Blanca e Diego, con la collaborazione di riera, tentano di mettere in atto un piano per portare via il bambino. L’intervento di Samuel, sempre più vicino a Lucia, però, fa saltare tutto.

UNA VITA: LEONOR E INIGO FIDANZATI UFFICIALMENTE

Mentre Lolita e Flora sono in pena a causa di Antonito e Pena, Leonor non potrebbe essere più felice. Se, infatti, Antonito dà sempre meno attenzioni alla fidanzata e Pena fa fatica ad impegnarsi seriamente, Inigo riesce a farsi accettare da Rosina fidanzandosi ufficialmente con la scrittrice. Le nozze di Silvia e Arturo, nel frattempo, si avvicinano e i due promessi sposi festeggiano così l’addio al nubilato e celibato. Abascal, nel frattempo, scambia il collirio di Arturo con uno portato da lui e, approfittando dell’assenza di Arturo e Silvia, s’intrufola in casa Alvarez-Hermoso.





