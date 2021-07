Una Vita/ Anticipazioni puntata serale 3 luglio: Camino in carcere da Maite

Una Vita, anticipazioni puntata serale 3 luglio

Una Vita torna in onda oggi, sabato 3 luglio, in prima serata su Rete 4, con una puntata assolutaente imperdibile. Protagoniste indiscusse del nuovo appuntamento con la soap opera spagnola saranno Camino e Maite. La pittrice, dopo essere stata denunciata, si trova ancora in carcere. Camino, nonostante tutti le consiglino di andare avanti con la sua vita, non riuscirà a voltallre pagina e, conl l’aiuto di Liberto, riuscirà ad ottenere un permesso per poter andare in carcere. In prigione, Camino potrà finalmente riabbracciare Maite, la donna di cui si è innamorata e per la quale falrebbe qualsiasi cosa.

In cella, Camino e Maite avranno un incontro commovente e potranno dichiararsi l’amore che provano l’una per l’altra dopo giorni di separazione. Le pene d’amore, però, non riguarderanno solo Camino, ma anche Emilio che, con Cinta lontana per il tour teatrale, comincerà a pensare di non essere più il primo pensiero della sua fidanzata.

Una Vita, Bellita scopre la verità su Julio?

Con Cinta lontana, Bellita noterà alcuni strani atteggiamenti del maritoJosè. Di fronte allareticenza dell’uomo che ama, Bellita proverà a scoprire la verità su Julio interrogando Servante e Jacinto. I due, alla fine, descrivono Julio come un truffatore e un impostore, ma Bellita ci crederà? Nel frattempo, il commissario Mendez accusa Genoveva di essere la vera responsabile della morte di Ursula. Un’accusa pesante a cui il commissario sarebbe arrivato dopo aver ascoltato una testimone.

Genoveva, nel frattempo, non essendo riuscita a convincere Felipe a licenziare Augustina, continuerà a creare problemi alla domestica per costringerla ad andare via dal quartiere. Per riuscire nel suo intento, minaccerà Augustina dicendole chiaramente che sarebbe meglio andare via per non rischiare di farsi nuovamente male. Cosa farà Augustina? Cederà o resterà nel quartiere nonostante le minacce di Genoveva?

