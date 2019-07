Una Vita/ Anticipazioni puntata serale 6 luglio: Diego scopre la verità su Ursula

ANTICIPAZIONI UNA VITA PUNTATA 6 LUGLIO

Triplice appuntamento con Una Vita, sabato 6 luglio. A partire dalle 21.30, su Rete 4, andranno in onda tre nuove puntate della famosa sopa opera spagnola che, come sempre, insieme a Beautiful e a Il Segreto, tornerà anche in onda lunedì 8 luglio, alle 14.10 su canale 5, durante il pomeriggio d’amore che Mediaset regala quotidianamente ai propri telespettatori. La puntata serale di Una Vita darà così una svolta alle ultime vicende di Acacias 38. Al centro della trama non ci sarà solo Blanca, vittima di un perfido piano di Ursula e Samuel, ma anche Arturo, alle prese con un vero e proprio dramma personale e Flora che troverà finalmente il coraggio di aprire il proprio cuore dichiarandosi a Paquito, ma cosa accadrà esattamente? Andiamo a scoprire tutte le anticipazioni.

UNA VITA: DIEGO SCOPRE LA VERITA’ SU URSULA E MOYSES

Diego, preoccupato per le condizioni di Blanca che ha annunciato di volersi chiudere in un convento per espiare tutti i suoi peccati, chiede aiuto a Samuel il quale cerca di convincerlo che la soluzione migliore per tutti sia ricoverare Blanca in una casa di cura. Nonostante non voglia farlo, però, Diego si autoconvince che quanto detto da Samuel sia la cosa giusta da fare per il bene di Blanca. Samuel e Ursula, così, annunciano la decisione a Blanca che, ormai priva di reazione, sembra accettare la decisione senza battere ciglio. Per i due alleati è la realizzazione perfetta del piano: con il ricovero di Blanca potranno occuparsi di Moyses, crescerlo a loro immagine e somiglianza e mettere le mani sui soldi di famiglia. Tuttavia, il colpo di scena è dietro l’angolo. Carmen, infatti, racconta a Diego che, ogni sera, Ursula esce per recarsi al convento di Nostra Signora del Monte dove una suora si prende cura del piccolo Moyses, il figio di Blanca.

UNA VITA: IL DRAMMA DI ARTURO

Augustina ha scoperto che il colonnello Arturo Valverde ha gravi problemi di vista e vorrebbe convincerlo a curarsi. Approfittando dell’assenza di Silvia che si è recata al museo con Esteban, Arturo chiama il dottor Quiles il quale, dopo averlo visitato, gli comunica di essere affetto da una malattia che, a lungo andare, lo renderà cieco. Un dramma per il colonnello che, non volendo condannare Silvia ad una vita infelice al suo fianco, pensa di annullare le nozze. Nel frattempo, Flora trova finalmente il coraggio di dichiararsi a Paquito. La ragazza, infatti, gli dichiara il suo amore e lo bacia. Alla scena assiste El Peña che, ormai invaghito di lei, non nasconde la propria gelosia.



