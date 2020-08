Una Vita/ Anticipazioni puntate 10-16 agosto: Genoveva alla conquista di…

Una Vita, anticipazioni puntate 10-16 agosto

Nelle puntate di Una Vita della settimana dal 10 al 16 agosto Genoveva e Alfredo porteranno avanti il loro piano e per riuscire a convincere tutti gli abitanti di Acacias a investire nel Banco Americano non si faranno scrupoli a compiere azioni mostruose, come attentare alla vita di Ramon oppure provare a sedurre Antoñito per convincerlo a versare tutti i soldi di famiglia nell’affare. Il piano dei due sembra andare a buon fine perché, al fallimento del Banco Americano, tutti gli abitanti del quartiere finiscono sul lastrico. Intanto Agustina si riprende e Felipe scopre che la donna non ha mai avuto una malattia mortale ma era stata avvelenata. Rafael corteggia Cinta e la ragazza accetta queste attenzioni nel tentativo di far ingelosire Emilio.

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate diUna Vita. Antoñito e Liberto chiedono un appuntamento ad Alfredo per discutere l’affare del Banco Americano in quanto sono interessati ad investire. Il Bryce, però, dice al primo che senza i soldi di suo padre sarà difficile riuscire ad entrare nell’affare poiché ha capitali troppo esigui. Bellita prova a convincere Cinta a superare il dolore per Emilio organizzando delle lezioni di ballo a casa sua. La ragazza, però, non si fa convincere e sarà Bellita a fare da insegnante. Intanto Felicia è molto contrariata perché sta perdendo diversi clienti al locale, per colpa delle Doninguez. Durante la lezione di ballo Cinta conosce Rafael, un uomo molto affascinante che la coinvolge in un ballo. Intanto Genoveva rimprovera Alfredo perché teme che, con le sue pretese troppo alte, possa scoraggiare gli abitanti di Acacias dall’investire nel Banco Americano ma il marito ha un piano e non intende cambiare strategia: non si impadronirà solo dei loro risparmi ma anche del resto dei loro beni e delle case. Donna Susana, dopo un litigio con Carmen, va a trovare Ramon per convincerlo a non sposare l’ex domestica ma quando l’uomo si dimostra irremovibile e la costringe a congratularsi con la fidanzata, la Seler va via sdegnata. Liberto, invece, riunisce tutti i suoi amici per prospettare la possibilità di mettere insieme il capitale per raggiungere una quota intera di investimento. Tutti si lasciano prendere dall’entusiasmo del guadagno e non prestano attenzione ai segnali di pericolo che l’affare presenta, tanto che tutti decidono di rischiare ogni centesimo di risparmio.

Bellita è felice perché ha capito l’interesse che Rafael mostra nei confronti di Cinta. Quando però viene a sapere che Donna Felicia ha fatto molte battute cattive su di lei e la figlia, si innervosisce ancora di più. Quando arriva un invito da parte di Felicia per un pranzo di beneficenza, Bellita inizia a pensare a come sfruttare questa occasione a suo vantaggio e decide di vendere una sua spilla preziosa per riuscire ad avere il denaro necessario per poter far partecipare la figlia al pranzo, accompagnata da Rafael. All’evento prendono parte anche Ramon e Carmen ma la donna teme che, dopo le sue discussioni con Donna Susanna, lei e le sue amiche possano trattarla male. In effetti il gruppo di amiche ha deciso di fare di tutto per far capire all’ex domestica che non sarà mai accettata nel loro ambiente. Agustina riesce a superare l’operazione e i medici dicono a Felipe che la donna si riprenderà: mentre Fabiana è felicissima per la notizia, Ursula fa finta di esserlo a sua volta ma è molto preoccupata per quello che la cameriera potrà raccontare una volta uscita dall’ospedale. Intanto la perfida Ursula, con la scusa di dover assistere l’amica, si licenzia dalla locanda di Felicia per iniziare a lavorare da Genoveva.



