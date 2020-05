Una Vita/ Anticipazioni puntate 11-16 maggio: Mateo è figlio di Telmo?

Pubblicità

Una Vita, anticipazioni puntate 11-16 maggio

Le anticipazioni delle puntate di Una Vita in onda dal giorno 11 maggio fino al 16 saranno piene di novità. Si inizia con un dubbio che l’ex sacerdote Telmo cova in sè nei confronti del piccolo Mateo. Samuel invece invita i suoi vicini per ricevere da parte loro più rispetto. Nel frattempo cresce il mistero tra Cintia e Arantxa, anche se l’attenzione continua ad essere puntata sulla faccenda di Felipe e Ramon. Telmo rimane in primo piano in quanto Lucia continua a pensare su quale futuro potrebbe mai esserci tra loro, anche se la donna lo allontanerà freddamente. Il tutto perchè il piccolo Mateo potrebbe pagare le conseguenzea causa anche di Edoardo. In mezzo alla settimana le anticipazioni ci svelano che Samuel scoprirà qualcosa che Genoveva gli ha tenuto nascosto in merito ai ricavi della vendita del vaso. Antonito invece si arrabbierà con Ramon per non difendersi dalle accuse di Felipe. Colpo di scena infine con Lucia che confesserà ad Ursula di provare ancora qualcosa per Telmo. Nel fine settimana invece si scoprirà che Jose Miguel e Bellita venderanno l’appartamento di Celia che sembra ricomparire attraverso strane presenze. Telmo cerca ancora di avvicinarsi a Mateo scoprendo così che il bimbo sta per compiere dieci anni. Aumentano quindi dubbi e misteri su questo che sembra essere il nuovo nodo da sciogliere nelle prossime puntate di Una Vita.

Una Vita, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Una Vita. Felipe e Ramon si affronteranno in pieno pubblico. Pare quindi che il giorno della resa dei conti sia arrivato. Del resto Felipe non sopporta più neanche la sola presenza di Ramon e lo accusa adesso davanti a tutti di essere l’assassino di Celia, sua moglie. Liberto cercherà di smorzare gli animi, ma senza successo. Parallelamente altre tensioni si accendono tra Lolita e Susana. Infatti l’ex-sarta mostra tutto il suo appoggio a Felipe e consiglia a tutto il vicinato di non frequentare la bottega dei Palcios, Sueno de Cabrahigo. Una puntata dunque piena di tensioni così come si può evincere anche a seguito della discussione avvenuta tra Lolita e Antonito. Proprio qui Felipe ha chiesto a Felicia e Susana di boicottare Ramon. L’avvocato non ha mandato giù i gesti di Antonito che ha preteso dal padre tutto il necessario per avere l’indulto. Una vera e propria presa di posizione ufficiale contro la famiglia Palacios, in virtù dell’amicizia con le Signorotte di Acacias.

Lolita si ritrova dunque sola e senza una spalla su cui poggiarsi anche a causa delle manovre di Susana che ha imposto alle vicine di casa di non andare nella sua bottega. In questa atmosfera litigiosa però l’attenzione è sempre concentrata tra Felipe e Ramon, giunti ormai allo scontro finale. Del resto l’umiliazione di Felipe avverrà in pubblica piazza e lascerà un segno indelebile. Ci si trova davanti a nuovi spaccati e davanti ad una nuova Acacias dove, a quanto pare, la verità su Ramon è essenziale per il futuro stesso del paese. Ramon non può così neanche difendersi davanti ad un Felipe irato e furibondo spalleggiato da molti paesani. Liberto non demorde però e cerca ancora di placare gli spiriti. Il marito di Rosina tenterà di confrontarsi con l’Alvarez suggerendogli di parlare con toni più pacati e in un contesto più discreto. Pare quindi che Felipe prenderà in considerazione questo consiglio.



