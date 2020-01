Una Vita/ Anticipazioni puntate 12 gennaio: Lucia ama Padre Telmo

Una Vita, anticipazioni puntata 12 gennaio

Appuntamento fissato per oggi, 12 gennaio 2020, con una doppia puntata di Una Vita come sempre su Canale 5. In quest’occasione, stando a quanto riportato dagli spoiler, assisteremo ai ritrovati sentimenti di Lucia per Padre Telmo, nonchè a nuove manovre di Samuel per cercare di riportare a se la donna. La medicina sperimentale ideata dal dottor Quiles sembra non avere l’effetto desiderato su Celia e Felipe, che invece iniziano a peggiorare. Tutta Acacias sarà così in apprensione per Padre Telmo ed i coniugi. Come finirà questa brutta avventura? E Inigo riuscirà ad uscire dal giro delle scommesse clandestine e salvare così la sua relazione con Leonor ed i rapporti con la sorella? Per saperlo dovremmo attendere una nuova avvincente puntata di Una Vita, in onda domenica come sempre su Canale 5.

Una Vita, dove eravamo rimasti

Venerdì la soap Una Vita ci ha fatto assistere all’euforia di Inigo per la serie di vittorie riportate con le scommesse clandestine. E proprio come già anticipato questo nuovo interesse per il gioco d’azzardo finirà per rovinare i suoi rapporti con Leonor. Gli incontri di pugilato e le scommesse stanno occupando tutto il tempo di Inigo, che finisce così per trascurare la fidanzata. La bella Hidalgo avverte che il giovane fidanzato le sta nascondendo qualcosa. Le lunghe e continue assenze da casa e le numerose bugie dell’uomo non sono soltanto una sensazione. Il Barbosa è veramente finito in un giro dal quale sarà difficile venire fuori. Anche Flora appare molto preoccupata per gli strani comportamenti del fratello e spinge Leonor a seguirlo per scoprire qualcosa di più sui suoi fantomatici impegni lavorativi. Le due donne scopriranno così la verità.

Intanto Padre Telmo si prepara ad entrare in casa di Celia e Felipe, sotto gli sguardi apprensivi di Lucia, che teme per la sorte della cugina e del marito dei quali non ha più avuto notizie, oltre che per l’incolumità del sacerdote che ha deciso di violare la quarantena. Anche lo sguardo di Samuel appare apprensivo in questa nuova avventura, ma la sua apprensione non è affatto legata alla sorte dei tre ma al fatto che questa vicenda ha finito per provocare un pericoloso riavvicinamento tra Lucia e Padre Telmo, mettendo così a rischio i suoi progetti di matrimonio e di riassesto finanziario.



© RIPRODUZIONE RISERVATA