Una vita/ Anticipazioni puntate 14-20 settembre: Lolita e Felipe spalle al muro

Una vita, Anticipazioni puntate 14-20 settembre

Scoppia la bomba nelle nuove puntate di Una Vita, la soap spagnola che potrebbe essere alla sua ultima programmazione prima della pausa natalizia che prenderà il via il prossimo 20 dicembre. Fino ad allora, salvo cambiamenti, la soap andrà avanti mettendo con le spalle al muro Lolita e Felipe, per differenti ragioni. La giovane moglie di Antonito continua a litigare con la neo suocera e così anche in queste nuove puntate in onda dal 14 dicembre e in onda fino a sabato 19, le due arriveranno allo scontro finale e non solo. Proprio mentre Lolita si lamenta con Marcelina per quanto è successo con Carmen quest’ultima entra e la coglie in flagrante dando via ad una vera e propria guerra. Dopo l’ennesima discussione, le due decidono di dividersi le faccende di casa trovando finalmente un accordo ma adesso sono Antonito e il padre Ramon che non riescono a sopportarsi. I Palacios andranno in pausa lasciando tutti con il fiato sospeso per la loro situazione? Dall’altro lato c’è Felipe che, dopo l’ennesimo colpo di testa, viene convocato insieme a Mauro da Andrade. Ciliegin sulla torta sarà Emilio che, dopo quello che ha scoperto su di lui, vuole continuare le ricerche per incastrare Ledesma. Cosa succederà questa settimana?

Una Vita, dove eravamo rimasti

Una Vita è andata in onda anche domenica pomeriggio con una versione un po’ più lunga del solito in cui i Palacios si sono resi protagonisti di un pranzo con tanto di discussione. Ormai la situazione in casa è molto pesante e i quattro non fanno altro che litigare. Dall’altro lato Genoveva, a passeggio con Ursula, ha sentito Rosina un po’ preoccupata per la sorte dell’amico Felipe tanto da chiederne informazioni anche al marito Liberto e a Don Ramon insieme in strada. A quel punto la donna non ha resistito e così si è avvicinata per chiedere informazioni scoprendo che Mendez è stato nel quartiere e che l’avvocato rischia grosso. Proprio in quel momento, Felipe si è ripreso dalla botta in testa ricevuta mentre si stava recando da Andrade e scopre così che ci ha pensato Felipe a fermarlo prima che fosse troppo tardi. Questo eviterà il peggio per lui? In realtà le cose non si mettono bene per l’avvocato e, quindi, nemmeno per Marcia che continua ad essere sparita nel nulla e di lei non si hanno ancora notizie. Quando scopriremo che fine ha fatto la sua ex domestica e ora fidanzata? Lo scopriremo presto ma forse non in questa settimana di programmazione.



