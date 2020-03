Una Vita/ Anticipazioni puntate 16-21 marzo: Ramon si ucciderà?

Una Vita, anticipazioni puntate 16-21 marzo

Nella settimana che sta per iniziare in Una Vita avremo modo di vedere che il disperato tentativo di Felipe per salvare Ramon servirà davvero ad impedire al marito di Trini di togliersi la vita. Nella colluttazione per disarmarlo sarà però l’Alvarez Hermoso a rimanere ferito. Anche se il commissario Mendez, sopo aver interrogato Ramon, non ha dubbi sul fatto che l’incidente sia da attribuirsi a cause accidentali, il vedovo di Trini si sentirà responsabile di quanto è accaduto all’avvocato. Importanti rivelazioni arrivano anche per Tito. Il pugile, svenuto durante un incontro di boxe, scoprirà infatti di avere una grave lesione al cranio. Il pugile dovrà rinunciare per sempre al ring e Inigo teme che, senza gli introiti delle gare, non potrà far fronte a un debito che ha contratto. Telmo e Lucia intanto, sembrano intenzionati a rendere finalmente pubblica la loro relazione, ma Felipe, ripresosi dall’incidente, sarà convinto che farebbero meglio ad aspettare. Intanto Samuel si vede costretto a confessare a Batan che non potrà più saldare il suo debito e riceverà dall’aguzzino la proposta di diventare il suo sicario. L’Alday dovrà uccidere qualcuno che conosce fin troppo bene.

Una Vita, dove siamo rimasti

Andiamo a vedere dove siamo rimasti nelle ultime puntate di Una Vita. Abbiamo potuto assistere alla premonizione di Felipe causata dall’atteggiamento sospetto di Ramon. Il marito di Celia teme infatti che l’uomo, depresso dopo la morte di Trini, stia per compiere un gesto incolsulto e si reca così a casa Palacios. La protezione dei suoi cari, che lo tengono sotto stretto controllo infatti, sembra non bastare a scongiurare il pericolo che Ramon distrutto dal dolore possa davvero escogitare un sistema per togliersi la vita.

Rimasto solo in casa con un’arma, l’uomo sembra sul punto di compiere l’ultimo disperato gesto. Allontanata la domestica Fabiana con la scusa di farle fare alcune commissioni mentre lui era impegnato in un incontro con Felipe, Ramon scrive ai suoi figli spiegando loro la sua impossibilità a continuare a vivere senza Trini e poi si punta contro la pistola. Solo il caso ha voluto che Fabiana per strada, incontrasse proprio l’avvocato che nega di avere un appuntamento con Ramon. A quel punto Felipe non ha dubbi sul fatto che i proponimenti dell’amico fossero quelli di restare solo per tentare il suicidio. All’Alvarez Hermoso non resta che tentare in una corsa disperata di raggiungerlo, ma riuscirà a giungere in tempo? Per saperlo non ci rimane che attendere una nuova entusiasmante puntata di Una Vita.



