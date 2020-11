Una Vita/ Anticipazioni puntate 16-22 novembre: Cinta e Emilio pronti a partire

Una Vita, anticipazioni puntate 16-22 novembre

Nelle puntate di Una Vita della prossima settimana, quella che va dal 16 al 22 novembre, Cinta e Emilio stanno organizzando le ultime cose prima della loro partenza di nascosto. La Dominguez va da Felicia e si scusa con la donna per tutti i problemi che ha causato alla famiglia Pasamar, specificando alla donna di averlo fatto solo per amore. Felicia accetta le scure e poi, una volta da sola, chiama Ledesma chiedendogli di vedersi con urgenza. Camino ascolta la telefonata di nascosto ed è molto preoccupata. Arriva il giorno della festa per il fidanzamento di Felipe e Marcia. Mentre tutti gli ospiti sono arrivati a casa dell’avvocato, Marcia si sta preparando in soffitta da sola e tergiversa perché ha paura ad affrontare tutti gli invitati come fidanzata e futura moglie di Felipe. Quando finalmente supera le sue paure e si appresta a raggiungere l’appartamento del fidanzato, viene aggredita da un losco figuro che la narcotizza e la porta via. Vedendola ritardare, l’avvocato teme che la ragazza abbia deciso volontariamente di non essere presente all’evento.

Una Vita, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Una Vita. Felipe si reca a casa di Genoveva per dirle che vuole aiutarla per il suo progetto di rimpatriare i soldati spagnoli feriti dall’Africa. La Salmeron si finge molto stupita per questa decisione ma accetta di buon grado il suo coinvolgimento. Poi ne approfitta per chiedergli di ricevere l’invito per la sua festa di fidanzamento e l’avvocato non si oppone. Cinta ed Emilio si incontrano di nascosto e la ragazza conferma al fidanzato la sua volontà di partire per l’Argentina insieme a lui. Poi si accordano per chiedere con una scusa alcuni contatti ai Dominguez che negli anni passati erano già stati in Argentina per trovare successo. Antonito chiede al padre se reputa sia il caso che la loro famiglia abbinino il suo nome a Genoveva e Ramon spiega che il problema dei soldati è più urgente di ogni altra cosa, affermando inoltre che la Salmeron sta cercando di fare di tutto per fare ammenda. Fabiana accompagna Milagros alla bottega di Lolita e la moglie di Antonito coglie l’occasione per lamentarsi di Carmen. Fabiana prova a spiegarle che forse è un po’ nervosa per la gravidanza ma Lolita nega tutto e le dice che non la sopporta più. Ursula confessa a Genoveva di essere rimasta molto sorpresa della visita di Felipe e ha apprezzato il sottile piano che ha ordito per riconquistarlo. La Salmeron afferma che non si arrenderà fino a che non riuscirà a farsi sposare dall’uomo che ama.

Cinta chiede a Jose di aiutare Emilio a trovare dei contatti per trasferirsi in Argentina, poi apre la porta e fa entrare il Pasamar. Dopo una iniziale ramanzina per aver fatto soffrire sua figlia, decide di aiutare i ragazzi parlando con un suo amico ma chiede la cortesia di non dire nulla a Bellita. Fornirà ad Emilio un alloggio e un primo lavoro, così da avere una base solida dalla quale partire per evitare di andare allo sbando o utilizzare i propri risparmi ma lo fa solo perché Cinta ha confessato che i due si amano ancora e non intendono mettere fine alla loro storia. Casilda è alla ricerca di Marcia perché vuole chiedere all’amica di accompagnarla a fare la spesa al mercato. Inizialmente la Sampaio rifiuta dicendo che non ha più necessità di dover fare la spesa al mercato ma Casilda resta molto male per questa risposta perché pensa che, ora che sta per diventare una signora, l’amica non voglia più frequentarla. Poi Marcia spiega che ha del denaro con sé e non vuole correre il rischio di essere derubata: ha venduto alcune immaginette sacre brasiliane perché ha necessità di risparmiare, anche se non vuole dire per cosa.



