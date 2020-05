Una Vita/ Anticipazioni puntate 19-23 maggio: Ursula perde tutto?

Pubblicità

Una Vita, anticipazioni puntate 19-23 maggio

Una Vita torna oggi, 18 maggio, in onda su Canale 5 all’orario canonico delle 14.10. Lucia cercherà di depistare Telmo ma confiderà ad Ursula la verità sulla nascita di Mateo, spingendo la donna a progettare il definitivo allontanamento di Telmo. Il bimbo infatti è nato settimino e non può essere dunque suo figlio, Ursula darà inoltre due biglietti per l’isola di La Palma a Telmo stesso. Eduardo scoprirà i due ex fidanzati intenti a discutere nel salotto di casa sua e la prenderà molto male, accrescendo così il suo astio verso Telmo. Anche Felipe vivrà giorni drammatici a seguito di un grave malore dovuto all’alcol. Cinta invece si inventerà di avere un fidanzato basco che in realtà non esiste, tutto per guadagnare la fiducia della domestica.

Una Vita, dove eravamo rimasti?

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Una Vita. Cinta parla con Rosina e Marcelina e chiede loro che cosa pensano della madre e delle sue canzoni. La ragazza, nonostante l’educazione borghese ricevuta, si dimostra molto alla mano e competente in materia di musica e danza e le due domestiche le chiedono se abbia intenzione di seguire le orme artistiche della madre. Cinta risponde negativamente. Arantxa nota la confidenza che la ragazza ha instaurato con le due donne di servizio e la invita a tenere maggiormente le distanze, frequentando compagnie della sua età e del suo ceto sociale. Nel frattempo Don Felipe cena al ristorante di Felicia, visibilmente nervoso ed alterato dall’alcol. Ormai ubriaco l’uomo si rende protagonista di una brutta scenata in pubblico: urla che il vino servito nel locale è di qualità scadente ed attira l’attenzione di tutti gli avventori. Poi lancia i soldi della consumazione a Felicia e se ne va nell’imbarazzo generale. Emilio accorre in aiuto della madre e le propone di vietare a Felipe l’ingresso nel loro ristorante per evitare episodi spiacevoli in futuro. Felicia, pur molto turbata, risponde che non intende negare a nessuno l’accesso al XIX Sieglo.

Nel frattempo Carmen incontra Ramon seduto su una panchina mentre legge una lettera della figlia Milagros e si ferma a conversare con lui, facendosi raccontare le novità che riguardano la ragazza. Ramon si confida con la donna e trascorre con lei momenti piacevoli. Susana passa a salutare Felicia e la informa di essere stata a casa di Genoveva per uno spuntino: la moglie di Samuel si è comportata in modo educato e forse è stato errore emarginarla senza averne approfondito la conoscenza. Le due donne parlano anche dell’increscioso episodio accaduto con Felipe, per cui provano pena e dispiacere. Intanto Genoveva chiede a Carmen altri consigli su come mantenere la fiducia di Susana e Rosina e la domestica le suggerisce di raccontare alle due comari qualche stuzzicante pettegolezzo, che è sempre molto gradito nel quartiere. Felipe ormai è completamente fuori controllo e sulla via del ritorno a casa litiga con un cocchiere, attirando nuovamente l’attenzione di tutti. L’uomo è disperato, piange e si accascia a terra invocando il nome della defunta moglie Celia. Ramon assiste a questa scena e ne rimane molto scosso. Telmo è in cerca di risposte e si reca a casa di Lucia, portando in regalo a Mateo una barchetta costruita con le sue mani. Lucia è preoccupata che il marito possa rientrare da un momento all’altro e chiede a Telmo di andarsene e di uscire una volta per tutte dalla sua vita. Telmo però è irremovibile e pone a Lucia la domanda che gli brucia dentro da troppo tempo: Mateo è suo figlio?



