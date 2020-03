Una Vita/ Anticipazioni puntate 2-8 marzo: chi ha ucciso Fra Guillermo?

Una Vita, anticipazioni puntate 2-8 marzo

Una Vita, stando a quanto riportato dagli spoiler spagnoli, nella settimana che sta per iniziare si preannuncia davvero ricco di eventi. Gli appuntamenti in programma dal 2 al 8 marzo 2020 infatti vedranno Mendez scarcerare Ursula ed arrestare il vero colpevole dell’omicidio di Fra Guillermo, Celia si rivelerà invece attaccata morbosamente alla piccola Milagros, Lucia e Telmo si riavvicineranno dopo che lui ha abbandonato l’abito talare. Samuel invece, minacciato di morte da Jimeno Batan, tornerà a chiedere la mano della Alvarado a Felipe che, ricordando come ha trattato la cugina in chiesa, lo caccerà in malo modo. Tito finirà nelle grinfie del terribile Salvador Borras, che diventerà il suo nuovo procuratore. Quali altri colpi di scena ci attendono ad Acacias? Per saperlo non ci rimane che attendere nuovi appuntamenti con la soap spagnola, che ci accompagna ogni giorno con l’appuntamento pomeridiano su Canale 5.

Una Vita, dove eravamo rimasti

Una Vita ci ha permesso di assistere al desiderio di Clelia di assistere l’amica Trini. Dopo aver subito un aborto infatti, la donna sembra desiderare solo di poter stare vicino all’amica che ha avvertito piccoli malori con l’approssimarsi della gravidanza. Per non incorrere in complicazioni i medici decidono di sottoporre Trini ad un parto cesareo, che le permetterà di dare alla luce Milagros, una neonata bellissima ed in buona salute. Intanto Telmo si reca in carcere a far visita ad Ursula e, convinto che la donna non abbia niente a che fare con l’omicidio di Fra Guillermo, si offre di aiutarla. Proprio lei gli racconta che la sera in cui il suo mentore ed amico è stato ucciso, per le strade di Acacias si aggirava un misterioso mendicante. Potrebbe essere un prezioso testimone di quanto accaduto o addirittura essere lui l’assassino? Telmo decide di parlarne con Mendez, che riapre le indagini e torna ad interrogare Casero ed Agustina. Sarà proprio lei a raccontare al segrente di aver notato lo sconosciuto sulla porta della chiesa proprio la sera dell’omicidio e di avergli parlato.

Il ritrovamento del cadavere del viandante non lascia a Telmo alcun dubbio. Ad ucciderlo è stato senza dubbio il Priore Espineira che ha temuto che l’uomo potesse rivelare la vera identità dell’assassino. Nel frattempo, dopo che Lucia ha rinunciato a sposare Samuel tirandosi indietro proprio sull’altare e Telmo ha rinunciato per sempre all’abito talare, i due progettano di poter vivere la loro storia d’amore alla luce del sole. Sono però entrambi d’accordo sul fatto di attendere che le acque si siano calmate ad Acacias e che il colpevole dell’uccisione di Fra Guillermo sia stato affidato alla giustizia. Samuel intanto, dopo aver visto sfumare l’ultima possibilità di mettere le mani sul patrimonio della Alvarado, medita di lasciare Acacias per cercare di sfuggire alle minacce di Batan. Neppure Tito, Inigo e Liberto possono vivere serenamente il loro momento di gioia. Uno sconosciuto giunge a La Deliciosa ed afferma di essere il procuratore del pugile. Dopo le importanti vittorie riportate negli ultimi incontri di boxe da Tito, Inigo e Liberto iniziano a temere di dover rinunciare al pugile ed alle ingenti somme di denaro guadagnate.



