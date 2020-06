Una vita/ Anticipazioni puntate 22-28 giugno: Telmo e Lucia pronti a fuggire ma…

Una vita, anticipazioni puntate 22-28 giugno

Andiamo a leggere le anticipazioni delle puntate di Una Vita della nuova settimana, dal 22 al 28 giugno. Ci aspettano altri drammatici colpi di scena, che non risparmieranno quasi nessuno degli amati abitanti di Acacias. Lucia e Ursula, consapevoli della tragedia che sta per accadere, studieranno come far fuggire Telmo e Mateo lontano da Acacias: vista la gravità delle sue condizioni di salute e la morte imminente, tuttavia Lucia resterà a vivere con il marito, agevolando l’allontanamento del figlio, che desidera far crescere insieme a Telmo e non con il crudele Eduardo. Il commissario Mendez indagherà sul passato di Genoveva, mentre la coppia Alday sarà sempre più in pericolo: oltre a dover saldare il debito con il senatore Tapia i coniugi scopriranno che Cristobal è sulle loro tracce. Anche Ramon giocherà il tutto per tutto, affrontando Felipe. Appuntamento ogni giorno alle ore 14.10 su Canale 5 con i nuovi episodi della soap Una Vita.

Una Vita, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Una Vita. Ursula accetta finalmente di aiutare Telmo a fuggire da Acacias insieme a Lucia e Mateo: la donna è convinta che sia la cosa giusta da fare vista la malvagità di Eduardo, che non smette di tormentare la moglie con continue angherie. Ramon va a casa di Felipe, deciso a confidargli la verità circa la morte di Celia, ma l’avvocato si rifiuta di aprire la porta. Gli urla tutto il suo odio. affermando che aprirà la porta soltanto per ucciderlo e liberarsi per sempre della sua presenza. Ramon sembra deciso a rimanere per portare a termine questo incontro, ma sopraggiunge Casilda che lo convince a desistere, temendo che possa davvero accadere una tragedia. Da casa Alday arriva il suono di un tango ed i vicini si radunano sotto il balcone spettegolando sul conto della coppia, che ultimamente appare preoccupata e sotto tono. Arriva anche il commissario Mendez, che chiede a Liberto se per caso ci siano stati altri problemi con Samuel e Genoveva, ma Liberto nega qualunque tipo di contrasto.

Josè e Bellita festeggiano insieme ad Antonito la partenza del primo carico delle olive “Bellita del Campo”, destinate all’esportazione in Argentina ed attualmente unica fonte di reddito per la famiglia dopo l’incendio del loro teatro di Buenos Aires. La coppia è entusiasta del nuovo progetto, ma nello stesso tempo preoccupata che possa non dare i frutti sperati. Susana continua ad accusare Rosina di prendere di nascosto lezioni di tango e, nonostante l’amica neghi questa circostanza, la invita ad interrompere la pratica di questo ballo, a suo dire immorale e peccaminoso: nella concitazione Susana distrugge un disco che Liberto aveva regalato a Rosina, che si arrabbia molto. Lucia chiede ad Ursula conferma circa la sua intenzione di aiutare lei e Telmo a scappare lontano da Eduardo e, una volta ricevuta la risposta che desiderava, trova finalmente il coraggio di confidarsi con la tata del figlio: Lucia le confessa che sta per morire a causa di un tumore ai polmoni in fase terminale. Ursula è sconvolta da questa notizia: non può accettare una realtà così sconvolgente, che distruggerà Telmo ed il piccolo Mateo. Liberto e Rosina discutono animatamente: qualcosa di insolito nel comportamento del marito non convince la donna, che tuttavia per il momento non si accorge che dal suo conto corrente mancano tremila pesetas.



