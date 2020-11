Una Vita/ Anticipazioni puntate 23-27 novembre: cosa è successo a Marcia?

Nelle puntate della soap opera Una vita della settimana dal 23 al 27 novembre, Felipe continua a pensare che Marcia sia sparita volontariamente ma accade una cosa che gli fa cambiare idea. Riceve, infatti, un telegramma da parte di Tano che spiega di non poter andare a trovarlo e restituisce i soldi che Marcia gli ha inviato per acquistare il biglietto. Felipe da ciò comprende che alla fidanzata deve essere accaduto qualcosa e quando incontra Ursula per strada l’aggredisce per sapere che cosa ha fatto alla ragazza. A casa Palacios i rapporti fra Carmen e Lolita sono sempre più tesi. Ramon, dopo aver saputo dalla moglie che non è incinta, costringe le due donne a fare pace. Ledesma pretende che Felicia faccia capire a tutti del loro fidanzamento e così la costringe a fare una passeggiata a braccetto per il quartiere: i vicini iniziano subito a spettegolare sulla loro relazione. Emilio, però, soffre molto della situazione e Cinta prova a consolarlo.

Una Vita, dove siamo rimasti

In attesa della messa in onda delle nuove puntata di Una vita, facciamo il punto della situazione. La festa di fidanzamento di Felipe e Marcia sta raggiungendo il culmine ma non c’è ancora traccia della fidanzata e tutti iniziano a rumoreggiare, chiedendosi che fine abbia fatto. La più pettegola di tutti è Susana che non accetta che una domestica nera possa diventare una signora e lo stesso Felipe le sente dire cose piuttosto cattive. Così Felipe, per non alimentare pettegolezzi, chiede a Casilda di salire a verificare che Marcia arrivi in fretta ma quando la domestica ritorna a casa dell’avvocato porta una brutta notizia: Marcia non c’è. Felipe sale in soffitta con Casilda e i due si rendono conto che non solo della ragazza non c’è alcuna traccia ma che anche tutte le sue cose sono sparite. Felipe è disperato e chiede a Casilda di tornare a casa sua e avvisare tutti che la festa è terminata. Poi più tardi, accompagnato da Liberto, prova a chiedere spiegazioni a Casilda, convinto che la fidanzata abbia deciso di andarsene spontaneamente. La domestica di casa Seler conferma che Marcia è molto innamorata dell’avvocato ma temeva di poterlo danneggiare con un eventuale fidanzamento, quindi pensa si sia allontanata di sua spontanea volontà. Agustina, invece, pensa che la ragazza sia stata portata via contro la sua volontà. Felipe non sa cosa fare e a chi credere.

Mentre Emilio sta per andare via dal Nuovo Secolo, sulla porta incontra Ledesma. Il ragazzo non capisce che cosa ci faccia lì e quindi chiede spiegazioni a sua madre che spinge affinché il ragazzo vada via. Poiché, però, Emilio non ha intenzione di andare via se non avrà una spiegazione, è Copernico a fornirgliela: lui non denuncerà Emilio per l’uccisione del figlio del notabile di Valdeza e in cambia Felicia ha accettato di sposarlo. Poi la madre va via, poiché deve accompagnare Ledesma alla sua locanda, ed Emilio si confida con Camino che ha capito il perché del sacrificio della donna. Quando Felicia ritorna, Emilio prova a convincere la madre che non può sacrificare così la sua felicità per assicurarsi il silenzio di Ledesma ma Felicia gli spiega che se Copernico lo avesse denunciato, non sarebbe stato in pericolo solo lui ma anche Camino. Per questo la soluzione migliore è accontentare Ledesma così da convincerlo a non rivelare nulla, in modo che lo stesso Emilio possa trovare la sua felicità con Cinta. A lei basterà vedere la serenità negli occhi dei suoi figli per essere felice.



© RIPRODUZIONE RISERVATA