Una vita/ Anticipazioni puntate 25-29 maggio: Telmo lascia Acacias ma…

Una vita, anticipazioni puntate 25-31 maggio

Una Vita torna con una settimana, quella che andrà dal 25 al 31 maggio, piena di colpi di scena. Telmo lascerà Acacias suscitando il dolore di Lucia e la conseguente rabbia di Eduardo. Sarà Ursula a comunicare a Lucia quanto accaduto. In realtà scopriremo che Telmo è ancora nel quartiere per cercare di capire come mai Alvarado ed Eduardo hanno deciso alla fine di sposarsi. Felipe e Ramon si troveranno faccia a faccia in un inaspettato confronto. Anche la bella Cinta dovrà affrontare la collera dei genitori, che non hanno apprezzato le sue bugie. Mentre Belita e José cercano la punizione adatta comunicheranno a loro figlia di volerle trovare un marito affinchè si possa sistemare. Rosina sulle orme di Susana continuerà a chiudersi in sé stessa. Intanto Genoveva tornerà libera ma con diversi problemi da affrontare. L’appuntamento con Una Vita si rinnova ogni giorno alle ore 14.10 su Canale 5.

Una Vita, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Una Vita. Susana va a trovare Rosina e coglie l’occasione per parlare male di Genoveva, ribadendo che la giudica una poco di buono, che ha cercato di uccidere lei e la sua amica dopo avere offerto a tutto il vicinato uno spettacolo indecente. Liberto la invita ad abbassare i toni e sostiene che si sia trattato solo di uno spiacevole incidente, minimizzando l’episodio accaduto con Genoveva ed apprezzando le scuse ricevute da Samuel. Telmo incontra per strada Ursula: la donna è preoccupata e lo informa che Mateo si è allontanato di nuovo da casa dopo essere stato rimproverato da Eduardo. Poco dopo Telmo incontra il ragazzino, che gli chiede perché non voglia più stargli vicino nè giocare con lui.

Telmo informa Mateo che sta per lasciare la città ed il bimbo è molto triste nell’apprendere questa notizia: regala una barchetta all’ex sacerdote, lo abbraccia con tenerezza e gli fa promettere che si rivedranno presto. Il cuore di Telmo è colmo di amore e commozione mentre stringe tra le braccia il piccolo Mateo. La domestica di Felipe è preoccupata per il suo datore di lavoro, che è sempre più depresso e dedito all’alcol: sostiene che Felipe sarà sereno solo quando Don Ramon lascerà definitivamente la città. Ramon da dietro la porta ascolta la conversazione e ne resta profondamente turbato. Mentre passeggia in città per schiarirsi le idee Ramon incontra Marcelina e Jacinto, preoccupati dopo avere sentito un forte botto a casa di Don Felipe. I due domestici temono che possa essere successo qualcosa all’avvocato, ormai troppo spesso ubriaco e fuori controllo, e chiedono aiuto per entrare in casa. Ramon senza esitare si precipita all’indirizzo di Felipe e bussa alla porta per soccorrere l’ex amico, che ora lo odia ritenendolo l’assassino della moglie Celia.

Dopo essersi resa conto dello scompiglio che ha creato ferendo Rosina con la bottiglia Genoveva è molto preoccupata e chiede a Carmen che cosa si dica di lei nel quartiere. Carmen è fortemente imbarazzata e chiede alla Signora Alday il permesso di non rispondere per non dover riferire le cattiverie che la gente fa circolare tra le vie del quartiere. Genoveva teme che quanto accaduto possa danneggiare gli affari del marito, ma Samuel la rassicura ribadendole tutto il suo amore. Ma la quiete dura poco: suona il campanello e si materializzano due guardie che vogliono arrestare Genoveva. Cinta continua a recitare la parte della studentessa modello, che studia diligentemente e si comporta in modo irreprensibile, ma le sue bugie stanno per essere smascherate nel peggiore dei modi. Il padre apre una lettera arrivata dal collegio di Cinta, credendo di ricevere dalla direttrice un aggiornamento circa l’epidemia di influenza in corso, ma si trova di fronte ad una amara sorpresa: apprende infatti che la sua amata figliola gli sta nascondendo la verità sui veri motivi per cui è giunta ad Acacias.



